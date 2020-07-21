Орешкин назвал цели измененных нацпроектов

Москва, 21 июля. Правительство России в течение трех месяцев подготовит изменения в нацпроекты на базе указа президента РФ Владимира Путина о целях развития страны до 2030 года. Об этом заявил помощник главы государства Максим Орешкин.

По его словам, измененные нацпроекты представят для рассмотрения на президентском совете этой осенью. Президент будет максимально контролировать ход их исполнения, подчеркнул Орешкин.

Помощник главы государства обратил внимание, что национальные цели, обозначенные в подписанном президентом указе, во многом отражают принятые поправки к Конституции.

Орешкин назвал их цели: это сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможность получения ими качественного образования, формирование безопасной среды, достойный и эффективный труд, успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Напомним, что согласно подписанному Путиным документу, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. А доля граждан, систематически занимающихся спортом, — возрасти до 70%. Уровень бедности в стране должен снизиться в два раза в сравнении с 2017 годом.