Эксперты назвали лучшие полноприводные авто с пробегом до 1 млн рублей

Москва, 21 июля. Эксперты журнала «За рулем» назвали топ-7 лучших полноприводных автомобилей с пробегом стоимостью до миллиона рублей.

Первую строчку в рейтинге занял Hyundai Creta. Специалисты отметили, что авто 2018 года этой модели обойдется в 1 млн рублей.

На втором месте оказался Renault Kaptur. По мнению экспертов, полноприводная версия этого авто в сочетании с двухлитровым двигателем и «механикой» заслуживает внимания.

Замыкает тройку лучших авто с пробегом и полным приводом Kia Sorento. За миллион рублей можно купить машину 2013-2014 годов.

Также в рейтинг попали Subaru Forester, Mazda CX-5, Volvo XC60. Замыкает семерку лучших автомобилей с пробегом до 1 млн рублей Jeep Cherokee.

Ранее эксперты назвали несколько вредных привычек, которые водители совершают, управляя своим автомобилем. Данные ошибки могут существенно снизить срок эксплуатации машины.