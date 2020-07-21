Пять удобных мессенджеров для общения в 2020 году

В наше время общение в Интернете стало неотъемлемой частью повседневной жизни: звонки, видеоконференции, голосовые сообщения или же SMS. При этом у всех мессенджеров есть свои плюсы и минусы, поэтому каждый может выбрать что-то себе по душе.

Старый добрый Skype

Всем давно известна эта программа. В тот момент, когда видеозвонки на телефоне казались чем-то фантастическим, пользователи ПК уже вовсю проводили интернет-встречи и разговаривали часами. С годами программа сильно изменилась: новый дизайн, множество функций как для личного пользования, так и для бизнеса, новые стикеры.

Сейчас его можно установить и на компьютер, и на смартфон. Программой удобно пользоваться со всех устройств. Многие заметили, что интерфейс с годами становится только удобнее, а значит, что Skype можно похвалить за старания своих постоянных пользователей.

WhatsApp

Этот мессенджер моментально стал популярен среди молодежи. Интересный дизайн и множество полезных функций каждый год расширялись и дополнялись. И теперь у нас есть прекрасное приложение для общения, где можно не только переписываться, но и совершать как обычные звонки, так и общаться по видеосвязи. Помимо этого, в нем удобно создавать групповые чаты, уведомления в них легко отрегулировать, поэтому ни одна беседа вам не помешает. Еще один плюс для тех, кто настроил бизнес-аккаунт — вы можете создать быстрые ответы для клиентов, чтобы не печатать километровые сообщения в ответ на их вопросы.

Что примечательно, окно мессенджера легко открыть и на компьютере, просто просканировав QR-код. Все ваши переписки и звонки вы сразу же увидите на экране.

Telegram

Его считают одним из самых удобных и прогрессивных приложений. Одни только стикеры чего стоят! Возможность совершать звонки, создавать приватные чаты, подписываться на интересные тематические каналы — это можно сделать именно в Telegram. Для владельцев iPhone в нем также есть функция, позволяющая в одном мессенджере зарегистрировать сразу несколько аккаунтов, что очень удобно для бизнеса и работы.

Чаты легко рассортировать на несколько тематических папок. Теперь рабочие чаты, переписки с семьей и друзьями можно расположить в отдельных вкладках, что будет очень удобно особо общительным людям. Но любителей видеозвонков Telegram обошел стороной, поскольку пока такой функции в нем нет.

Viber

Несколько лет назад это приложение было в телефоне у каждого. В нем много функций, как и у других мессенджеров, но все-таки он уже давно сбавляет свои позиции. Пользователям не нравится качество звонков, долгая отправка сообщений, невозможность поиска по участникам в больших чатах или отсутствие функции редактирования фото перед отправкой. Но все же его часто используют в качестве корпоративного мессенджера, поскольку в нем совсем недавно появилась новая функция «Мои заметки», куда можно переслать важные сообщения и напоминания. Одним словом, Viber постепенно превращается в удобный органайзер.

«Яндекс.Мессенджер»

Отечественный производитель не отстает от современных тенденций, поэтому команда «Яндекс» поспешила выпустить свое приложение. В нем можно дать волю творчеству: вести свои каналы, звонить и общаться с друзьями по видеосвязи. Одной из главных фишек приложения стала возможность расшифровки голосовых сообщений, осуществляемая за счет особых технологий. Пользователям не нужно регистрироваться в мессенджере или скачивать его отдельно. Если у вас уже есть почта на сервисе, то достаточно скачать приложение «Яндекса» и разрешить доступ к контактам. Сам мессенджер уже будет в него встроен.