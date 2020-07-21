Москва, 21 июля. Доклад парламента Великобритании по так называемому российскому вмешательству — «русофобия в фейковой огранке». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — сказала она.

Британские депутаты обвинили Россию в попытках оказать влияние на референдум 2014-го года о независимости Шотландии. Информация о «первом постсоветском вмешательстве в западные демократические выборы» была представлена в докладе комитета по разведке британского кабмина.

Авторы сослались на некие, по их мнению, заслуживающие доверия комментарии из открытых источников. В них утверждалось, что РФ шесть лет назад якобы организовала целую кампанию по оказанию влияния на референдум в Шотландии. Вместе с тем в комитете признали, что «вмешательство» государства в референдум по Brexit в 2016-м году не подтвердилось.

Пресс-секретарь президента РФ, комментируя выводы британских парламентариев, подчеркнул, что РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира.

Ранее об этом неоднократно говорил и президент России Владимир Путин. Он отмечал, что российские власти занимаются внутренними вопросами своего государства, и в чужих не участвуют.