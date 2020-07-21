Политолог рассказала, как надо поступать с не исполняющими указы Путина чиновниками

«Июльский» указ президента РФ Владимира Путина направлен на улучшение качества жизни россиян, считает российский политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Глава российского государства подписал сегодня указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Документ размещен на официальном сайте Кремля. Среди целей значатся: увеличение численности населения России, создание комфортных условий для проживания граждан, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, увеличение числа систематически занимающихся спортом россиян до 70%.

При этом уровень бедности в стране должен снизиться в два раза в сравнении с 2017 годом.

«Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По словам российского политолога и политтехнолога Наталии Елисеевой, «июльский указ президента можно только приветствовать, так как в нем указаны цели, направленные на улучшение качества жизни россиян как с точки зрения материальной составляющей, так и с точки зрения здоровья».

«Понятно, что это определенный вектор развития, по которому будет происходить работа, причем работа объединенная, повсеместная, по всем регионам. В идеале все чиновники должны будут свою деятельность направить на достижение указанных целей, однако все мы помним майские указы, которые так и не были реализованы в полной мере. Есть большие подозрения, что с новыми указами может произойти точно так же. Но здесь вопрос не к президенту, а к исполнителям», — поясняет эксперт.

Елисеева напомнила о том, что у российских чиновников есть любимая забава — «находить по 20 отговорок и ничего не делать для достижения поставленных гарантом целей», чтобы впоследствии во время доклада заявлять, что не хватило денег, времени и ресурсов.

«Грубо говоря, они придумывают все что угодно, лишь бы не выполнять свои прямые обязанности, поэтому здесь нужно ставить вопрос об ответственности и наказании — о том, чем рискнут чиновники, не выполнив свою работу. Если они будут понимать, что за невыполнение им будет грозить как минимум отставка, причем отставка пожизненная, без возможности в дальнейшем занимать должности, тогда, я полагаю, получат дополнительный стимулирующий фактор на добросовестную работу. Ну а дальше уже уголовная ответственность», — заключила собеседница ФАН.

Ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором рассказал, как России удалось справиться с пандемией коронавирусной инфекции и какие меры примет правительство для преодоления кризиса. Среди важнейших предложений: отказ от плоской шкалы налогообложения, организация второй выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка, выплата по три тысячи рублей семьям, где оба родителя потеряли работу, распространение льготной ипотеки в 6,5% на новое жилье стоимостью до шести млн рублей, запуск льготного налогового режима для самозанятых на всю страну, а также поддержка IT и регионов.