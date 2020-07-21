Погребинский: Закон о выборах станет официальным оформлением выхода Киева из Минских соглашений

Москва, 21 июля. Известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказался о предстоящих местных выборах, которые должны состояться на Украине уже 25 октября 2020 году.

В интервью информационному интернет-каналу Ukrlife-TV Погребинский напомнил, что, если украинский президент Владимир Зеленский подпишет закон о проведении избирательного процесса — это фактически будет означать, что Киев официально выходит из Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла проект постановления, согласно которому очередные местные выборы в стране состоятся 25 октября. Согласно законопроекту, избирательный процесс пройдет во всех городах и областях Украины, кроме населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Документ попросту запрещает проводить выборы в Донбассе.

По словам Погребинского, закон о выборах, который будет подписан президентом Украины Владимиром Зеленским, станет официальным оформлением выхода Киева из Минских соглашений. Он отметил, что документ, который устанавливает проведение избирательного процесса в стране, нарушает пункты Минских соглашений. Фактически Киев официально отказывается о данного формата урегулирования ситуации на юго-востоке страны, а также ставит крест на попытках завершить гражданскую войну мирным путем.

«Сегодня-завтра президент подпишет этот закон. Я считаю, что это будет документальное подтверждение выхода из Минских соглашений. Потому что это на уровне Верховной рады и президента принято решение, которое прямо противоречит пунктам Минских соглашений», — заявил Погребинский.

Политический эксперт уверен, что подобное решение Киева будет грозить для всей Украины и Донбасса серьезными последствиями, которые «могут сказаться на жизнях сотен тысяч людей».

Ранее Погребинский рассказал о дипломатической игре Киева, в которую он хочет затянуть Россию. Речь идет о некоторых резонансных заявлениях украинского вице-премьера Алексея Резникова о Минских соглашениях.