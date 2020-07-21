Жаловавшийся на безденежье Иосиф Пригожин тайком увез родных в Швейцарию

Москва, 21 июля. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, еще недавно жаловавшийся на безденежье, в период пандемии тайком увез родных в Швейцарию. Об этом заявил бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев.

По его словам, из-за закрытых границ и отсутствия авиасообщения Пригожину пришлось воспользоваться частным бортом. Билеты и само проживание стоят баснословных денег, заметил Солнцев.

«Если нанимать его (самолет. — Прим. ФАН) целиком, это будет стоить 60 тысяч евро», — подчеркнул он.

Экс-участника «Дома-2» поразила не только поездка семьи Пригожина за границу, но и дорогой подарок певцу Егору Криду. Продюсер подарил ему часы с бриллиантами, а исполнитель поспешил похвастаться аксессуаром в соцсетях.

Солнцев задался вопросом, как продюсер, который еще недавно жаловался на «трудные времена», может позволить себе такие траты.

«Если у человека лежат ненужные часы с бриллиантами, которые ему не жалко отдать, зачем тогда скулить о нищете и просить помощи?» — выразил он недоумение.

Пригожин отказался комментировать журналистам заявление Солнцева. Он подчеркнул, что вместе с семьей находится на даче у друзей, где «плохо ловит связь».

Пригожин и его супруга, певица Валерия ранее оказалась в центре скандала после жалобы продюсера на безденежье из-за коронавируса. О своем «бедственном» положении заявил и муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан). Некоторые артисты подали заявку на получение МРОТ в условиях эпидемии коронавируса.

Заявление Пригожина высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и предложил «скинуться» продюсеру на еду.