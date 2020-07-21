Диета 2: показания, таблица продуктов и примерное меню

Диету №2 назначают для снижения моторики кишечника и улучшения секреторной функции желудка. Разрешенные и запрещенные продукты, а также основные рекомендации диетологов — ниже в данной статье.
Стол №2 — это полноценная система питания, которая назначается гастроэнтерологом и является такой же неотъемлемой частью лечебного процесса, как и медикаментозная терапия. Правильный рацион помогает устранить неприятные симптомы и повысить качество жизни, а также избежать рецидивов.
Показания
Щадящая диета №2 показана при хроническом гастрите и энтероколите. Программа призвана нормализовать выделение пищеварительных ферментов и преследует следующие цели:
- активацию образования желудочного сока;
- снабжение организма белками, жирами, углеводами и витаминами;
- регуляция процессов брожения;
- улучшение моторики желудка;
- предотвращение механических и термических повреждений слизистой;
- нормализацию работы двенадцатиперстной кишки.
Важно! Систему питания назначает исключительно специалист, основываясь на результатах клинических и инструментальных исследований. Пациент должен находиться под постоянным контролем врача, который скорректирует диету в случае ухудшения состояния. Кроме того, стол №2 имеет свои противопоказания и не подходит при некоторых сопутствующих заболеваниях печени, поджелудочной железы и желчного пузыря.
Советы диетологов
Чтобы достигнуть наилучшего результата и добиться скорейшего выздоровления, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Соблюдать питьевой режим. В день больной должен выпивать 1,5-2 литра воды без газа.
- Питаться полноценно и дробно. Принимать пищу нужно четыре-пять раз в сутки. Не допускать ни голодания, ни переедания.
- Блюда готовятся на пару, варятся или запекаются в духовке без корочки, а затем измельчаются.
- Употребление соли сводится к минимуму (до 12 граммов), а острые специи исключаются вовсе.
- Следует избегать крупных кусков пищи и грубой клетчатки во избежание травматизации стенок желудка.
- Из рациона исключается молоко в чистом виде, поскольку оно снижает секрецию желудочного сока.
- Суточная калорийность рациона составляет 2800-2900 ккал.
- Вся еда подается в теплом виде.
- Изредка допускается употребление жареной пищи без корочки.
- Мясо для котлет и запеканок пропускают через мясорубку дважды.
- Супы варятся на втором бульоне.
Таблица продуктов для диеты №2
|
ПРОДУКТ
|
РАЗРЕШЕНО
|
ЗАПРЕЩЕНО
|
Супы
|
На овощном или втором мясном бульоне с добавлением круп
|
Рассольник, щи, борщ, солянка, наваристые мясные бульоны
|
Яйца
|
В любом виде, кроме приготовленных вкрутую
|
Сваренные вкрутую
|
Рыба
|
Вареная без кожи, паровые котлеты, нежирные сорта
|
Жареная, консервированная, соленая, вяленая, икра
|
Мясо, птица
|
Куриное филе, телятина, индейка, кролик, язык, печень, колбаса без жира, молочные сосиски
|
Жирные и жилистые сорта, баранина, дичь, копчености, сало
|
Хлеб и выпечка
|
Подсушенный или вчерашний хлеб, сухое печенье, несдобные изделия
|
Свежие сдобные изделия, слоеное тесто, ржаной хлеб, блины всех разновидностей
|
Молочные продукты
|
Некислые творог, кефир и сметана, сыр нейтрального вкуса
|
Молоко
|
Крупы
|
Рис, овсянка, макароны, вермишель
|
Гречка, перловка, все бобовые и кукуруза
|
Овощи
|
Термически обработанные цветная капуста, брокколи, свекла, морковь, картофель, кабачки, тыква
|
Огурцы, грибы, белокочанная капуста, огурцы, репа
|
Фрукты и ягоды
|
Яблоки, цитрусовые, бананы, вишня, черешня
|
Груши, крыжовник, инжир, смородина, малина, виноград
|
Напитки
|
Чай, кофе, какао, отвар шиповника
|
Газировка, алкоголь
|
Десерты
|
Зефир, пастила, мармелад, варенье, джем
|
Мороженое, халва, сладкая сдоба
Составить щадящий рацион по данной таблице не составит особого труда.
Варианты меню на день для стола №2 (на выбор):
Завтрак: овсяная каша/омлет на пару/бутерброд с сыром + напиток.
Обед: овощной суп + картофельное пюре с отварной рыбой без кожи/нежирный бульон с сухариками + куриное филе с рисом.
Полдник: творог/фруктовое желе/чай с печеньем.
Ужин: постная говядина + запеченные в духовке овощи/паровые котлеты + гречка/лосось на пару + брокколи.
На ночь: стакан кефира, простокваши или натурального йогурта без добавок.
Диета №2 не подразумевает значительных ограничений в еде, поэтому переносится легко и помогает быстро восстановиться.