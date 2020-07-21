Диета 2: показания, таблица продуктов и примерное меню

Диету №2 назначают для снижения моторики кишечника и улучшения секреторной функции желудка. Разрешенные и запрещенные продукты, а также основные рекомендации диетологов — ниже в данной статье.

Стол №2 — это полноценная система питания, которая назначается гастроэнтерологом и является такой же неотъемлемой частью лечебного процесса, как и медикаментозная терапия. Правильный рацион помогает устранить неприятные симптомы и повысить качество жизни, а также избежать рецидивов.

Показания

Щадящая диета №2 показана при хроническом гастрите и энтероколите. Программа призвана нормализовать выделение пищеварительных ферментов и преследует следующие цели:

активацию образования желудочного сока;

снабжение организма белками, жирами, углеводами и витаминами;

регуляция процессов брожения;

улучшение моторики желудка;

предотвращение механических и термических повреждений слизистой;

нормализацию работы двенадцатиперстной кишки.

Важно! Систему питания назначает исключительно специалист, основываясь на результатах клинических и инструментальных исследований. Пациент должен находиться под постоянным контролем врача, который скорректирует диету в случае ухудшения состояния. Кроме того, стол №2 имеет свои противопоказания и не подходит при некоторых сопутствующих заболеваниях печени, поджелудочной железы и желчного пузыря.

Советы диетологов

Чтобы достигнуть наилучшего результата и добиться скорейшего выздоровления, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Соблюдать питьевой режим. В день больной должен выпивать 1,5-2 литра воды без газа.

Питаться полноценно и дробно. Принимать пищу нужно четыре-пять раз в сутки. Не допускать ни голодания, ни переедания.

Блюда готовятся на пару, варятся или запекаются в духовке без корочки, а затем измельчаются.

Употребление соли сводится к минимуму (до 12 граммов), а острые специи исключаются вовсе.

Следует избегать крупных кусков пищи и грубой клетчатки во избежание травматизации стенок желудка.

Из рациона исключается молоко в чистом виде, поскольку оно снижает секрецию желудочного сока.

Суточная калорийность рациона составляет 2800-2900 ккал.

Вся еда подается в теплом виде.

Изредка допускается употребление жареной пищи без корочки.

Мясо для котлет и запеканок пропускают через мясорубку дважды.

Супы варятся на втором бульоне.

Таблица продуктов для диеты №2

ПРОДУКТ РАЗРЕШЕНО ЗАПРЕЩЕНО Супы На овощном или втором мясном бульоне с добавлением круп Рассольник, щи, борщ, солянка, наваристые мясные бульоны Яйца В любом виде, кроме приготовленных вкрутую Сваренные вкрутую Рыба Вареная без кожи, паровые котлеты, нежирные сорта Жареная, консервированная, соленая, вяленая, икра Мясо, птица Куриное филе, телятина, индейка, кролик, язык, печень, колбаса без жира, молочные сосиски Жирные и жилистые сорта, баранина, дичь, копчености, сало Хлеб и выпечка Подсушенный или вчерашний хлеб, сухое печенье, несдобные изделия Свежие сдобные изделия, слоеное тесто, ржаной хлеб, блины всех разновидностей Молочные продукты Некислые творог, кефир и сметана, сыр нейтрального вкуса Молоко Крупы Рис, овсянка, макароны, вермишель Гречка, перловка, все бобовые и кукуруза Овощи Термически обработанные цветная капуста, брокколи, свекла, морковь, картофель, кабачки, тыква Огурцы, грибы, белокочанная капуста, огурцы, репа Фрукты и ягоды Яблоки, цитрусовые, бананы, вишня, черешня Груши, крыжовник, инжир, смородина, малина, виноград Напитки Чай, кофе, какао, отвар шиповника Газировка, алкоголь Десерты Зефир, пастила, мармелад, варенье, джем Мороженое, халва, сладкая сдоба

Составить щадящий рацион по данной таблице не составит особого труда.

Варианты меню на день для стола №2 (на выбор):

Завтрак: овсяная каша/омлет на пару/бутерброд с сыром + напиток.

Обед: овощной суп + картофельное пюре с отварной рыбой без кожи/нежирный бульон с сухариками + куриное филе с рисом.

Полдник: творог/фруктовое желе/чай с печеньем.

Ужин: постная говядина + запеченные в духовке овощи/паровые котлеты + гречка/лосось на пару + брокколи.

На ночь: стакан кефира, простокваши или натурального йогурта без добавок.

Диета №2 не подразумевает значительных ограничений в еде, поэтому переносится легко и помогает быстро восстановиться.