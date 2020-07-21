Цеков назвал ответное условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Условие встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Крыму, которое назвал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, «весьма характеризует» министра. Об этом заявил член Совфеда России, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Кулеба заявил, что на данный момент считает немыслимой встречу Зеленского с российским лидером в Крыму. Он назвал условие, при котором она возможна.

«Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия украинского в связи с восстановлением на полуострове полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом», — сказал Дмитрий Кулеба на брифинге.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совфеда РФ по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление украинского министра.

«Он живет в мечтах. Кулеба делает много несуразных заявлений. Недавно он вообще сказал, что территория Украины его интересует, а люди — не особенно. <…> Такие заявления его весьма характеризуют. Мечты его не сбудутся, конечно, — все это прекрасно понимают. Будут ли встречи президентов Украины и России в Крыму? Большой вопрос, как долго вообще на Украине сохранится институт президентства. Потому что все эти перипетии, которые там происходят, в конце концов могут привести к тому, что президента просто не будет, и Украина уже никогда не станет тем государством, каким является в настоящее время. Все из-за таких руководителей и министров иностранных дел, как Кулеба», — сказал Сергей Цеков в комментарии ФАН.

Сенатор также рассказал, при каком условии возможна встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Крыму.

«Если Зеленский пожелает встретиться в Крыму без всяких условий и без постановки вопросов по Крыму, то ради бога — пусть приезжает. Но для этого нужно согласие нашего президента. Я думаю, что встреча возможна при одном условии: если никаких условий не будет со стороны Украины», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году. После произошедшего в Киеве госпереворота местные власти провели референдум. По его результатам более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно отмечала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права. Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.