Лондон, 21 июля. Британские депутаты обвинили Россию в попытках оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии. Информация о «первом постсоветском вмешательстве в западные демократические выборы» была опубликована в рамках доклада комитета по разведке британского парламента.

Авторы этого доклада ссылаются на некие комментарии из открытых источников, которые по их утверждению, должны заслуживать доверия. Согласно этим комментариям, Россия в 2014 году якобы организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии.

При этом в комитете были вынуждены признать, что «вмешательство» России в референдум по Brexit в 2016 году не подтвердилось. На фоне этого складывается впечатление, что заявления о некой российской кампании в Шотландии было сделано от безысходности на фоне того, что мнимую причастность к Brexit доказать не удалось.

Британский доклад о «российском вмешательстве» ранее прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля в очередной раз заявил, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран.

Он также указал на то, что все обвинения в адрес Москвы в этом докладе не будут иметь под собой никаких оснований, а также выразил надежду, что Лондон учтет опыт США, где экс-спецпрокурор Роберт Мюллер потратил два года и огромное количество средств налогоплательщиков, чтобы найти доказательства вмешательства России в выборы в 2016 году, но в итоге не пришел ни к чему.

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