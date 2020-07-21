Эксперт оценил опасения Запада из-за усиления лидерства России в экспорте пшеницы

По экспортным поставкам пшеницы Россия на протяжении последних трех лет занимает первое место в мире, в текущем сельхозсезоне она сохранит звание лидера. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал общественный деятель, меценат Грант Агасьян.

Контроль России

Руководство России может ограничить вывоз пшеницы из страны, используя это как «политическое оружие», что вызывает у Запада большие опасения. Об этом сообщает The National Interest.

Согласно прогнозу издания, к 2028 году Россия сможет контролировать пятую часть мирового экспорта зерна. Более того, глобальное потепление увеличит зависимость других стран от поставок российского зерна. Так Россия может превратиться в еще более мощную «зерновую державу».

Издание напомнило о квоте на экспорт зерна из-за пандемии нового типа коронавируса. Так, по оценке журнала, импортерам, в частности, Египту, Турции и Бангладеш, пришлось в спешке искать источники для наполнения зерновых резервов.

При этом, даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с текущим годом.

«Еще большее беспокойство, чем ограничение российского экспорта во время кризиса, вызывает возможность ограничения этого экспорта для политического давления. Россия может превратить вывоз пшеницы в оружие для давления на страны, в которых вызванная климатическими изменениями необеспеченность продовольствием не оставит им выбора», — говорится в материале.

Россия сохранит лидерство

Как отметил Грант Агасьян, у России огромный потенциал в плане развития агросектора. Сейчас наша страна находится в самом начале этого пути — еще несколько лет назад мы были малоконкурентными по сравнению с западными производителями.

«В последние годы Россия выходит на первые места в рейтинге мировых производителей разной продукции АПК. Экспорт зерна — это исконно русская сфера производства. И здесь нам есть куда расти. Россия еще практически не начала развивать инновационное сельское хозяйство, сейчас мы делаем масштабные инвестиции в данное направление», — пояснил Агасьян.

По словам эксперта, в ближайшие годы успехи России в производстве сельскохозяйственной продукции будут все более заметны. Сейчас наша страна стабильно входит в число лидеров по производству зерновых культур.

«По экспортным поставкам пшеницы Россия на протяжении последних трех лет занимает первое место в мире, в текущем сельхозсезоне мы сохраним звание лидера. Соответственно, в дальнейшем будет увеличиваться и рыночная доля России на мировом зерновом рынке. В этом году доля России в мировом экспорте пшеницы составит 19,3%», — заключил Агасьян.

26 апреля этого года Россия приостановила экспорт зерна за пределы Евразийского экономического союза. Запрет действовал до 1 июля. В Минсельхозе объясняли, что эта мера была направлена на стабилизацию цен на зерновые.