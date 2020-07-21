Бузова рассказала, как с помощью легализации однополых браков можно поднять пенсии

Москва, 21 июля. Скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова призналась в любви к геям, лесбиянкам и трансгендерам и предложила легализовать однополые браки. По подсчетам Бузовой, это принесет в бюджет «только одного города» примерно семь млрд рублей.

Свою точку зрения на ЛГБТ-вопрос дива подробно изложила в Instagram, проиллюстрировав своим фото на фоне радуги. Такое фото Ольга выбрала специально, чтобы намекнуть на недавнее заявление главы Союза женщин России Натальи Лаховой о том, что мороженое с радугой на этикетке является пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ольга подчеркнула, что с детства смотрела на радугу и выросла гетеросексуальной женщиной.

«В прошлом году даже держала ЛГБТ-флаг в руках и поднимала его – как видите на мою ориентацию это никак не повлияло. Никакая пропаганда не может повлиять на смену ориентации!»

Тем, кто сомневается в этом, Бузова посоветовала «почитать в гугле», а если лень читать — посмотреть документальные фильмы на YouTube.

«Поэтому сколько бы раз вы не смотрели на двух целующихся мужчин, сколько бы раз вам не виделся везде ЛГБТ флаг – вы не смените ориентацию», — успокоила своих подписчиков Ольга.

После Бузова эмоционально призналась, что обожает геев, лесбиянок и трансгендеров, и все они должны иметь те же права, что и люди с традиционной ориентацией, «потому что если кто-то хочет вступить в официальный брак с человеком по чистой и искренней любви, то пусть это смело делает».

Затем от высоких материй певица перешла к материальным плюсам узаконивания однополых браков. В Нью-Йорке, по данным Бузовой, после легализации в казну за год благодаря налогам и сборам и организации торжеств пришло дополнительно 100 млн долларов.

«Это примерно 1 млрд рублей, только в одном городе. Это 400 тыс. пенсий. Своей ненавистью вы лишаете себя же», — написала Ольга.

Фолловеры однако не выразили поддержки этой позиции певицы. Так, одна из подписчиц заявила, что Бузова рассуждает так только потому, что у нее нет пока своих детей, и поэтому не понимает, что «ни один нормальный родитель не пожелает своему ребенку такой участи».

«Речь идет о пропаганде, и если на взрослых это никак не влияет, то на детей даже очень, на их еще не сформированную психику», — подчеркнула женщина.

По ее мнению, однополые пары не должны иметь право усыновлять детей.