Катя Семенова объяснила, почему к ней переехал взрослый сын

Москва, 21 июля. Певица Катя Семенова объяснила, почему снова живет вместе со своим 34-летним сыном Иваном. По ее словам, съехаться наследника заставили серьезные причины.

Семенова недавно заявила в интервью, что в ее квартире поселился мужчина. При этом уточнять его личность звезда 80-х не стала, и сильно заинтриговала поклонников.

Многие фанаты предположили, что она может делить жилплощадь с новым возлюбленным, с которым съехалась после развода с юристом Михаилом Церишенко. Но эта гипотеза оказалась ложной, так как сожителем артистки стал ее взрослый сын.

«Сейчас в стране трудное время. Снимать квартиру дорого, а с мамой жить дешевле!» — цитирует «СтарХит» объяснение певицы по поводу совместного проживания с наследником.

Она отметила, что сын еще четыре года назад развелся с супругой, а теперь живет с матерью, поскольку оба считают, что так удобнее.

Сосуществование с наследником Семенова находит комфортными, хотя и делит с ним однокомнатную квартиру в спальном районе Москвы. Несмотря на дефицит площади, звезда уверяет, что не ощущает неудобств.

По словам певицы, возможность купить более просторное жилье у нее была, но она решила этого не делать, поскольку желания переезжать у нее попросту нет.