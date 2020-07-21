Кадыров пригласил госсекретаря США в свое родовое село в Чечне

Грозный, 21 июля. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на внесение его имени в «черный список» пригласил госсекретаря США Майка Помпео в свое родовое село в горном районе республики. Обращение политика распространила телекомпания (ЧГТРК) «Грозный».

Кадыров в иронией отметил, что накануне его включили в «еще один» санкционный список, которых, как оказалось, у американцев «очень много».

«Я до того испугался, что приехал в родовое селение Беной. Так что, Помпео, приезжай — здесь очень красиво. Посмотрим, кто какие права нарушает», — сказал глава Чечни.

Накануне госсекретарь США объявил, что против Кадырова, его супруги и детей вводятся санкции из-за якобы «причастности» главы республики к «серьезным нарушениям прав человека».

МИД РФ пообещал ответить на такой недружественный шаг Вашингтона. А спикер парламента Чечни Магомед Даудов призвал политиков из США «помалкивать о правах человека», учитывая происходящие в этой стране беспорядки. Он подчеркнул, что в Чечне права человека возведены в ранг приоритетных государственных задач, а сам Кадыров является гарантом прав и свобод граждан республики.

Бывший депутат Госдумы от Чечни Хож Магомед Вахаев в беседе с НСН высказался за составление российского «черного списка» для американцев.