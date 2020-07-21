Витамин D для детей: 5 вопросов с ответами педиатров и Всемирной организации здравоохранения

Хватает ли ребенку витамина D? Как понять, что его недостаточно? Давать или не давать биодобавки? А если давать, то какие? Все вопросы о солнечном витамине в рационе детей — от грудничков до подростков.

Витамин D или кальциферол — жирорастворимое вещество, которое участвует во многих процессах в нашем организме. От его достаточной концентрации зависит прочность костей, так как без кальциферола в кишечнике не усваивается кальций. От его уровня зависит развитие головного мозга в детском возрасте и правильная работа сердечно-сосудистой системы во взрослом.

Организм может вырабатывать его самостоятельно. Достаточно побыть на солнце несколько минут и дефицит, кажется, не страшен. Но это не так. Всемирная организация здравоохранения настаивает, что эта позиция родителей может быть опасной для детей.

Вот пять главных вопросов, которые следует задавать родителям про витамин D для детей.

1. Достаточно ли моему ребенку витамина D?

Недостаточно, если вы живете не на экваторе, а в северных или южных широтах, где интенсивность солнечного излучения низкая с осени по весну.

По мнению ВОЗ, солнечный свет нельзя считать достаточным источником кальциферола, так как большинство детей не проводят дни напролет на улице. А в солнечную погоду родители защищают малышей от ультрафиолета одеждой и солнцезащитными кремами.

2. Как я могу увидеть, что у малыша дефицит?

Если вы это увидите, значит, здоровье ребенка под угрозой, а в организме начались опасные процессы: размягчение костей, нарушение работы головного мозга. Когда малыш испытывает нехватку кальциферола, это происходит незаметно. И лишь последствия длительного дефицита видны невооруженным глазом.

Поэтому ВОЗ призывает не допускать нехватки нутриента, а для этого нужно обеспечить правильный режим дня и питания. Также необходимо использовать добавки витамина D для профилактики рахита и нарушений развития мозга в детском возрасте.

3. Нужно ли и как давать витамин D грудничку?

От рождения и до 13 лет дети должны получать 600 МЕ вещества в сутки. Грудничков считают защищенными от дефицита, так как они питаются сбалансированным и богатым питательными нутриентом — материнским молоком.

На самом деле, именно в грудном возрасте риск недополучать ценное вещество выше, чем в подростковом. В материнском молоке кальциферола мало, а от солнца грудничков всегда прячут. Продукты, содержащие этот нутриент, они есть пока не могут, поэтому необходимость применения препарата с витамином D следует обсуждать с педиатром с первых дней жизни малыша.

Скорее всего, врач порекомендует биодобавку в жидкой форме. Несколько капель (по дозировке) разводят в воде и дают малышу из поильника каждый день.

4. Можно ли заменить биодобавку продуктами?

Главный, концентрированный источник витамина D — это рыбий жир. Значит, получать его можно, часто включая в рацион жирную рыбу: скумбрию, лосося, тунца, треску. Не все дети любят рыбу, а жирная большинству кажется невкусной. Значительно меньше вещества содержится в яичных желтках и сливочном масле, но и их дети едят в небольших количествах.

По словам педиатра и телеведущего Евгения Комаровского, если ребенок ест жирную рыбу, яйца, сливочное масло и при этом много времени проводит на улице, ему все равно необходимо ежедневно получать 400 МЕ витамина D. Так что даже сбалансированным рационом компенсировать потребность организма в этом нутриенте невозможно.

5. Как рассчитать дозировку по возрасту и образу жизни?

Педиатр Анна Левадная считает, что перед выбором дозировки необходимо нормализовать режим дня. Ребенку нужно много гулять на свежем воздухе и правильно питаться. Суточную дозировку при этом выбирают индивидуально. Обычно 400 МЕ в сутки — безопасная доза, которая не приводит к передозировке и токсичным эффектам.

Принимать препарат следует и зимой, и летом. Зимой дозировку обычно увеличивают до суточной нормы, так как организм вырабатывает вещества меньше. При выборе дозировки посоветуйтесь с вашим педиатром.

Врач может назначить анализ на уточнение концентрации витамина D, но в большинстве случаев анализ не нужен, так как биодобавки рекомендуют для профилактики. Клиническое исследование назначают для уточнения выраженного дефицита, не замечать который уже невозможно.