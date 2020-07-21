Академик РАН о «мясе из пробирки»: 3D-еда со временем войдет в рацион россиян

В России задумались о массовом производстве куриного мяса с помощью 3D-биопринтера для ресторанов быстрого питания. Ученые рассуждают о том, насколько такой продукт может быть полезен для потребителей. Кроме того, до сих пор неизвестно, как именно будет осуществляться санитарный контроль за 3D-принтерами. Появится ли системный контроль за производством, разрабатываются ли регламенты и когда они могут заработать?

Для производства куриных полуфабрикатов будут использовать смесь растительных белков (соевых и бобовых культур) и курятину, выращенную по технологиям клеточного мяса. Пока будет запущена небольшая партия опытных образцов, о массовом производстве речи не идет.

Спрос на здоровую еду и продукты питания, при производстве которых минимизирован ущерб экологии, растет во всем мире. Но рынок изменился. Раньше мясо было дорогим продуктом, а овощи стоили дешево. А сейчас ищут альтернативу и натуральному мясу, создают искусственное из растительных заменителей.

Готово ли общество к мясу из пробирки? Заменит ли оно натуральное и чем будет полезен такой продукт для потребителя? Может ли 3D-еда быть сбалансированной и полезной?

В эпоху цифровизации инновационные технологии вторгаются во все области жизни и ставят вопросы, которые еще несколько лет назад волновали только футурологов.

Проблемой создания так называемого искусственного мяса занимаются и наука, и бизнес, и регуляторы. Это обычные клеточные технологии: исследователи давно научились выращивать клетки в лабораторных условиях. Процесс в области, где сходится биология, медицина и технологии, можно разложить на несколько основных этапов.

На первом этапе были подобраны соответствующие условия и питательная среда. На втором этапе технологи успешно создали скелет для выращивания клеток, имитирующих мясо. Следующий этап — это лабораторные образцы. Дальше перед специалистами встает задача, как использовать культивированные клетки в виде пищевой продукции. На данный момент наработки продуктов такого рода достаточно перспективны.

Так называемое мясо «из пробирки» готово к выходу на рынок, однако перед этим необходимо разработать систему контроля качества и контроля безопасности. И здесь самое главное — придерживаться медицинского постулата «не навреди».

Что нас особенно волнует? Возможность микробиологического загрязнения продукта. Клеточные культуры — идеальный субстрат для развития бактерий и грибов. Выход из стерильных условий производства делает продукт непригодным для употребления человеком и ставит множество технологических вопросов. Нужна аппаратура, которую можно будет ставить на поток. Необходима стерильность, безопасность на всех этапах, включая упаковку.

Разработкой стандартов, требований, технических условий, гарантирующих качество и безопасность производимой продукции, в России занимаются несколько ведомств, включая профильные подразделения Минсельхоза и Минздрава. К созданию разрешительной базы нужно привлечь общественное внимание, тем самым подстегнув интерес производителя.

Создание искусственной еды становится привлекательным для инвестиций в силу целого ряда факторов. Но если хотите выйти на рынок, готовьте необходимую документацию, исследования, чтобы первыми занять новую нишу. Роспотребнадзор, академическая наука в лице нашего Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи работают в связке над вопросами безопасности применения новых технологий в производстве пищевой продукции.

Готово ли общество к потреблению мяса из условной «пробирки»? Бояться нечего. Теоретически, продукция не может иметь неприятных последствий ни для нас, ни для будущих поколений. При условии, что продукт не будет загрязняться, контаминироваться, а клеточные культуры не будут стареть и приходить в негодность с течением длительного времени.

Несет ли риски для здоровья употребление искусственного мяса вместо натурального? Я считаю, что нет отдельно взятых вредных или полезных продуктов. Градация зависит от частоты употребления и количества съеденного. Хорошим, здоровым, сбалансированным может быть только рацион человека. Например, сало — идеальный продукт, если только вы съедите тонкий ломтик.

Синтезированная из клеток продукция со временем станет частью нашего стола. В том числе и 3D-продукты, приготовленные на 3D-кухнях. Многие диетологи находят позитив в замене животных белков растительными белками. Одно не исключает другого. Они будут не конкурировать, а соседствовать. Например, белковая пища может заменить мясо. Остальные ингредиенты, необходимые для жизнедеятельности человека, мы получим с другими продуктами.