Москва, 21 июля. Израильский политический эксперт Яков Кедми прокомментировал политическую ситуацию на Украине, а также высказался о позиции России по урегулированию гражданской войны в Донбассе.

В прямом эфире информационного интернет-портала Iton-TV Кедми исключил сценарий отторжения Донбасса и Новороссии от Украины в интересах России, заметив, что Москва считает военный конфликт проблемой всей Украины, а не отдельных ее регионов, сообщает информационное издание «Царьград».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается выполнять обязательства, прописанные в пунктах Минских соглашений, которые затрагивают вопрос урегулирования военного конфликта в Донбассе. В частности, он заявил, что украинские власти выступают против положения об особом статусе Донецкой и Луганской народных республик.

Кедми, в свою очередь, заметил, что Россия уже высказала свое мнение в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Москва уверена, что проблема касается всей Украины, а не отдельных ее частей.

«Донбасс должен быть частью Украины, но нормальной Украины, такой, какой она была, когда Донбасс и остальная Новороссия влились в ее состав», — заявила Кедми.

Кроме того, политолог заметил, что Российская Федерация никогда не будет избирательно подходить к вопросу урегулированию ситуации на Донбассе, «махнув рукой» на всю остальную Украину и ее русскоязычное население.

Ранее Кедми прокомментировал судебный процесс по делу о крушении пассажирского самолета MH17 в Донбассе. Он заявил, что суд не заинтересован в том, чтобы найти настоящего виновника трагедии.