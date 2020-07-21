Профессор назвал число «нулевых пациентов» с СOVID-19 в РФ

Москва, 21 июля. Число «нулевых пациентов» с коронавирусом в России превышает 67 человек, сообщил доктор биологических наук, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

Группа ученых из Высшей школы экономики, НИИ гриппа им. Смородинцева и Института проблем передачи информации им. Харкевича изучила, как коронавирус попал в Россию.

«Даже по тем ограниченным вариантам что у нас есть, мы видим 67 независимых завозов. Часть из них привела к распространению вируса в России», — сообщил Базыкин.

Он отметил, что «нулевых пациентов» было несколько, вирус завозился в течение двух недель. Заболевание на территорию страны попало не из Китая, а из Европы. Профессор добавил, что первым «нулевым пациентов» в России стала женщина, приехавшая из Франции. У нее можно отследить генетические последовательности распространения вируса.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первая отечественная вакцина против коронавируса, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова. Ученые уже провели окончательные оценки результатов испытаний.