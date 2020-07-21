Захвативший автобус в Луцке террорист называет себя Максим Плохой и пишет книги о зоне

Киев, 21 июля. Полиция установила личность террориста, захватившего заложников в Луцке. Мужчина называет себя Максим Плохой. Именно таким именем он представился, когда сегодня утром позвонил в полицию и сообщил о захвате автобуса с людьми.

По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко,звонок поступил правоохранителям в 09.25 по местному времени. При проверке личности злоумышленника выяснилось, что он увлекается фильмами российского видеоблогера Юрия Дудя и пишет книги о жизни на зоне.

Одно из его «произведений» называется «Философия Преступника». В этой книге Плохой рассказывает о пребывании в местах лишения свободы и своих взглядях на жизнь. Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал отрывок из этой книги.

«Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть», — пишет автор.

Плохой считает, что преступник — это не человек, который совершил противоправное деяние, «преступник— это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть, лицо Бога — в зеркале (орф. и пункт. автора. — Прим. ФАН».

Геращенко уточнил, что в захваченном автобусе находятся 20 человек. Террорист утверждает, что вооружен и автобус заминирован.