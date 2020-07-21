Бессараб объяснила, возможно ли выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате России предложили предоставить российским пенсионерам единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Возможно ли реализовать эту инициативу, и какую работу нужно выполнить правительству для решения этой задачи — Федеральное агентство новостей обсудило с депутатом Госдумы Светланой Бессараб.

Письмо с предложением предоставить пенсионерам единовременные выплаты направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Он отметил, что в условиях пандемии средние затраты пенсионеров только на лекарства увеличились на 4000 рублей. При этом у многих из них нет дополнительного источника дохода.

«В связи с этим <…> прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством семьям с детьми», — приводит выдержки из письма Хамзаева РИА Новости.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение Общественной палаты.

«Я расцениваю положительно вообще любую помощь, которая оказывается пенсионерам, гражданам старшего возраста. Конечно, это было бы замечательно. Но я уже обращала внимание: когда субъекты законодательной инициативы — непосредственно депутаты, например — выступают с такими предложениями, они обязаны рассчитывать финансовые показатели: из какой статьи бюджета предполагается такую сумму истребовать, чтобы решить проблему на практике. По самым скромным подсчетам, необходимы миллиарды рублей, чтобы выполнить задачу, поставленную Общественной палатой», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.

Депутат отметила, что порядка 45 миллионов российских граждан являются пенсионерами. Для предоставления адресной помощи необходимо понимать, кого из них планируется охватить мерами поддержки.