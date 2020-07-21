Бессараб объяснила, возможно ли выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В Общественной палате России предложили предоставить российским пенсионерам единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Возможно ли реализовать эту инициативу, и какую работу нужно выполнить правительству для решения этой задачи — Федеральное агентство новостей обсудило с депутатом Госдумы Светланой Бессараб.
Письмо с предложением предоставить пенсионерам единовременные выплаты направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Он отметил, что в условиях пандемии средние затраты пенсионеров только на лекарства увеличились на 4000 рублей. При этом у многих из них нет дополнительного источника дохода.
«В связи с этим <…> прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством семьям с детьми», — приводит выдержки из письма Хамзаева РИА Новости.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение Общественной палаты.
«Я расцениваю положительно вообще любую помощь, которая оказывается пенсионерам, гражданам старшего возраста. Конечно, это было бы замечательно. Но я уже обращала внимание: когда субъекты законодательной инициативы — непосредственно депутаты, например — выступают с такими предложениями, они обязаны рассчитывать финансовые показатели: из какой статьи бюджета предполагается такую сумму истребовать, чтобы решить проблему на практике. По самым скромным подсчетам, необходимы миллиарды рублей, чтобы выполнить задачу, поставленную Общественной палатой», — сказала Светлана Бессараб в комментарии ФАН.
Депутат отметила, что порядка 45 миллионов российских граждан являются пенсионерами. Для предоставления адресной помощи необходимо понимать, кого из них планируется охватить мерами поддержки.
«В таком случае нужно понимать: кому мы будем предоставлять данную льготу, а кому — нет. Будут ли это все без исключения граждане, получающие пенсионное обеспечение, либо это будут только пенсионеры по старости, либо только неработающие пенсионеры? Фактически от этого зависит сама сумма. Если мы просто возьмем и 45 миллионов умножим на 15 тысяч, то получим колоссальные средства. Тогда правительству предстоит решить, откуда их можно безболезненно взять и направить на эти цели. У нас один кошелек — это бюджет Российской Федерации. Чтобы взять [средства] из какой-то статьи затрат, необходимо понимать, что там останется. Либо это будет Фонд национального благосостояния. То есть правительству предстоит нелегкая задача по решению этой проблемы. А помочь хотелось бы, конечно», — резюмировала Светлана Бессараб.