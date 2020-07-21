Украинский политолог Касьянов передумал воевать с Россией и призвал вернуть русский язык

Украинские эксперты оценили текущую ситуацию в стране. По их мнению, действующая власть проводит политику, не соответствующую интересам украинского народа.

Киевский политолог, глава Центра прикладной политологии Дмитрий Заборин описал происходящее сегодня в украинском политическом поле так:

«Сегодня есть Украина, а есть Антироссия».

И эти два проекта существуют параллельно.

«Вся эта бесконечная канитель и путаница в украинской политике легко структурируется, если разделить два принципиально разных проекта — «Украину» и «Антироссию». Похоже, настала пора постоянно объяснять разницу между ними на экспертном уровне, — заметил Заборин. — Украина — многонациональная и мультикультурная страна, в которой всем хватает места, а права русского языка давным-давно закреплены в конституции и не подвергаются сомнению. Семь миллионов уроженцев Украины участвовали в огромной и страшной войне и победили, обеспечив своей родине всеобщее уважение в мире, а также место в ООН».

Антироссия же, по мнению Заборина, — «очень маленькая, в ней хватает места только пресловутым 25% избирателей Порошенко».

«Героями в ней являются 100 тысяч правых национал-радикалов и 15 тысяч эсэсовцев из дивизии «Галичина». Официальная идеология этой страны — тоталитарный галицкий национализм, а официальная религия — ненависть ко всем, кто не укладывается в рамки ее идеологии. Поэтому в Антироссии даже могут отмечать День независимости, но он совершенно противоположен по смыслу Декларации о государственном суверенитете Украины».

При этом Антироссия, указывает политолог, — это государственный проект, представители которого находятся в жесткой оппозиции к Украине и ее национальным интересам.

«По этой причине проект может быть только полностью зависимым. И не только от Соединенных Штатов, которые шесть лет назад его создали и до сих пор направляют, но и от России. Поскольку, если не будет России как главного врага, то не будет и проекта Антироссии. Без России, которую «антироссы» по праву могут называть «матушкой», их жизнь лишена всякого смысла. В их картине мира все просто — или Малороссия, или Антироссия», — считает Заборин.

Политолог уверен — для Украины не составляет особых проблем поддерживать нормальные, взаимовыгодные отношения со всеми странами, в первую очередь — с соседями.

«Именно поэтому она и не нужна никому из тех, кто считает себя властью в Антироссии. С Украиной им сложно иметь дело в силу отсутствия навыков. Ведь, по изначальному проекту, это демократическая индустриально развитая страна — с сильной наукой и образованием, с устаревшими, но все же развитыми технологиями. Поэтому на Украине нужно постоянно переживать о диалоге, об экономическом балансе, о развитии технологий, об удержании и расширении рынков сбыта, о долгосрочных контрактах и других сложных вещах», — напомнил он.

Поэтому антиукраинские политики выбрали другой, гораздо более простой, хотя и стыдный, путь.

«Антироссия — это «аграрная колония», развивать свою промышленность ей строго запрещено. Этот проект живет только в долг, на кредиты, которые отдать невозможно. Население здесь «оптимизируется», вытесняется из страны, а все жизненные процессы переводятся на самообеспечение. Кроме того, Антироссия живет строго по инструкциям МВФ и под жестким внешним руководством Вашингтона, а так ведь намного легче. Поэтому и Зеленский, которого избрали президентом Украины, теперь рвет из рук Порошенко булаву «гетьмана Антироссии». Ему так намного проще и спокойнее», — предположил политолог.

При этом Дмитрий Заборин с иронией напомнил — Украина, как известно из трудов великих украинских историков, — родина слонов, она сама выкопала Черное море.

«Поэтому Антироссию она переживет, с большими или меньшими потерями. Сколько бы козней ни строили Украине сторонники Антироссии. И сколько бы танцев с бубнами они ни устраивали на улицах городов, которых антироссы, как существа примитивные и агрессивные, строить не умеют. И никогда не научатся. Украина — все равно намного сильнее, за ней — большинство. Она обязательно победит!» — резюмировал политолог.

Как ни парадоксально, ему вторит Юрий Касьянов — известный украинский блогер, «волонтер» АТО и яростный сторонник Майдана. Еще весной Касьянов неожиданно заявил, что «единую и независимую» Украину построить не удастся — прежде всего из-за ее «человеческого материала», то есть населения самой страны. А теперь и вовсе передумал воевать с Россией и призвал вернуть русский язык.

По мнению Касьянова, украинские «патриоты» на самом деле лишь обслуживают «интересы заокеанского хозяина».

«С таким человеческим материалом, отравленным многовековым рабством и многочасовым потреблением телевизора, единую независимую Украину точно не построишь. Что ни делай — все получается вотчина того или иного барина, с толпой ликующих холопов», — заключил сторонник Майдана.

Касьянов ранее был известен громкими высказываниями в адрес России, он даже предлагал Украине полномасштабно воевать с РФ, чтобы «сохранить независимость». Сегодня, по прошествии 15 месяцев при режиме Зеленского, этот непримиримый «борец с Россией», кажется, начал прозревать.

«Настоящей оппозицией на Украине я считаю здравый смысл, которого, к сожалению, у нас крайне мало. У нас есть псевдопатриотическая шелуха и мишура, а оппозиция и здравый смысл присутствуют очень слабо — и на телевидении, и в Интернете, и в соцсетях. Люди привыкли делиться на правых и левых, сторонников Порошенко или Зеленского, войны или мира. Но здравого смысла во всем этом практически нет. А ведь именно вокруг здравого смысла мы и должны объединяться», — заявил Касьянов.

После этого «перековавшийся порохобот» сделал вывод, что постоянное раскалывание страны по «линиям разлома» наносит ей самой непоправимый ущерб и все больше отдаляет ее от процветания.

«Здравый смысл подсказывает, что нам никак не выжить — русским без украинцев, а украинцам без русских. Нам не выжить без украинского и русского языков, нам не выжить без запада или востока страны. Нам нужно объединяться. И единственное объединяющее начало — гражданское общество, ответственность каждого гражданина, желание строить, а не грабить, смелость, а не трусость. Только тогда, когда это понимание к нам придет, мы сможем построить реальное сообщество свободных людей. Но, судя по тому, как развиваются события на Украине, до этого еще очень и очень далеко», — заключил Юрий Касьянов.

В последние дни в украинском политическом поле зазвучали мысли, которые раньше, при режиме Порошенко, были бы признаны не просто криминальными — за них легко могли посадить в тюрьму, а то и покалечить. Сейчас на Украине другие, более травоядные времена, — за крамольные мысли уже не сажают, а калечат только за принадлежность к Партии Шария. Тем не менее, характерно, что эти мысли возникли у аналитиков именно сейчас — в период, когда стало окончательно понятно, что никакого возвращения страны в нормальное политическое и экономическое русло не предвидится.

Именно по окончании политического сезона многим в стране стало очевидно, что украинская политика окончательно превратилась в постыдный балаган. Балаган, в котором власть делает вид, что управляет, а госчиновники даже не считают нужным делать вид, что подчиняются ей. И самое печальное — в этом балагане роль «теневых заправил» играют националисты, ветераны АТО и отставные политики-радикалы, раз за разом своими акциями заставляющие власть трусливо плясать под свою дудку.

Главная же цель этого «передвижного цирка» — постоянно отвлекать народ от воровства чиновников, роста безработицы, обнищания населения и умирания целых отраслей промышленности. А также — от неспособности режима остановить войну (ибо Запад категорически запретил это делать, но прямо сказать об этом народу никак нельзя). Для того, чтобы продолжить дурить украинцам голову, используется любой, самый ничтожный, инфоповод, любая «муха» при помощи масс-медиа легко раздувается до размеров «слона».

Недаром именно на Украине по всем телеканалам ежедневно транслируется два десятка трех-четырехчасовых ток-шоу, изобилующих ором и потасовками, но не содержащих ни серьезной аналитики, ни внятных выводов. По впечатлениям ФАН, массовое разочарование от действий режима Зеленского наступает именно сейчас, в эти дни. И оно все нагляднее прорывается во мнениях местных аналитиков и экспертов.