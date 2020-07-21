Как убрать живот: диета и 3 простых упражнения для стройной талии

Избавиться от живота невозможно? Это не так. Изменить рацион и добавить немного упражнений обычно достаточно, чтобы талия избавилась от жировой прослойки, а бока перестали обвисать на джинсы. Итак, как убрать живот и бока: диета, которая помогает худеть безопасно и без риска набора веса в будущем.

Отложения в районе живота — типичный признак ожирения. Именно здесь наше тело предпочитает хранить стратегические запасы на черный день. Здесь много места для складирования жира, его можно разместить под кожей или вокруг внутренних органов. Поэтому внешняя оценка объемов живота обычно не дает представления о том, сколько же этого жира тело уже запасло.

Но есть простая формула оценки рисков для здоровья. Если живот у мужчины больше 102 см, а у женщины — больше 88 см, бороться с ним необходимо. Это уже не эстетическая проблема, а серьезный риск для здоровья.

Простая диета, как убрать живот

Начинать борьбу с жиром нужно с создания дефицита калорий. То есть вы должны получать с пищей калорий меньше, чем тратить. Иначе организм просто не станет сжигать жировую ткань, даже если вы часами будете истязать себя в спортзале.

Дефицит калорий не должен быть острым. Нельзя отказываться от еды и резко сокращать рацион. Так вы нанесете телу вред посерьезней, чем присутствием лишнего жира. Поэтому просто меняем калорийную еду на ту, что содержит меньше калорий, но больше полезных, питательных веществ. А кроме того — не разжигает аппетит и помогает сохранять чувство сытости надолго.

Ваши помощники:

источники белка — яйца, рыба, мясо и молочные продукты;

источники клетчатки — бобовые, фрукты и овощи;

злаки — овсянка, бурый рис, гречка.

Да, как это ни странно, но, чтобы худеть, нужно есть каши. Начинайте день с овсянки или гречки и до обеда вы не захотите перекусывать. Злаки богаты клетчаткой, которая заполняет пищеварительную систему, и правильными, долгими углеводами, которые расщепляются в течение четырех часов.

На обед ешьте сытные блюда с мясом, рыбой, крупами, овощными гарнирами. В течение дня перекусывайте фруктами. На ужин откажитесь от крахмалистых продуктов: макарон, картофеля, каш. Замените их салатом из свежих овощей с кусочком запеченного мяса или рыбы.

Как убрать живот и бока: диета для уменьшения объемов

Следите за размером порции: для похудения достаточно сократить ее размер на треть. А также отказаться от источников калорий, которые не приносят вашему телу ничего, кроме жира:

сахара;

булочек;

сладких напитков;

батончиков;

десертов (кроме горького шоколада).

Старайтесь готовить пищу дома, а не покупать полуфабрикаты. Они всегда более калорийны, чем домашняя пища, и содержат слишком много соли и сахара.

Выбирайте самые сытные и низкокалорийные продукты. Они помогут избавиться от лишнего жира быстрее и сохранят позитивную мотивацию:

все виды капусты — белокочанная, брокколи, цветная;

яйца;

куриное филе;

фасоль, чечевица, горох;

семечки и орехи.

Контролируйте снижение веса. Он не должен уходить резко. Безопасная скорость похудения — 500 граммов в неделю. Если в течение месяца вы избавитесь от двух килограммов веса, вы не навредите здоровью. Кроме того, вы можете быть уверены, что избавились именно от жировой, а не от мышечной ткани.

Упражнения для борьбы с жиром на животе

Физические упражнения — хорошие помощники на пути к идеальному телу. Выбирайте высокоинтервальные тренировки для увеличения расхода энергии. А также кардионагрузки — бег, велотренажер, плаванье, чтобы ускорить обменные процессы и запустить процесс расщепления жировой ткани.

Есть упражнения, особенно эффективные для работы с нижней частью живота. Они формируют мышечный корсет, подтягивают ткани и не позволят животу провиснуть, когда похудение будет идти полным ходом.

Сотня

Лягте на спину, согните ноги в коленях и поднимите их под прямым углом. Положите руки на пол ладонями вниз. Одновременно приподнимайте руки, грудь и бедра над полом. Повторите 100 раз.

Ножницы

Лежа на спине, заведите руки за голову. Приподнимите плечи над полом. Поочередно поднимайте ноги к потолку и опускайте, словно режете воздух ножницами. Старайтесь не сгибать ноги в коленях. Сделайте три подхода по 20 раз.

Складной нож

Лежа на спине, вытяните руки за головой. Одновременно поднимайте ровные ноги и руки к потолку. Напрягайте брюшной пресс, чтобы дотянуться руками до колен или голеней. Сделайте три подхода по 20 раз.

Сочетайте эти упражнения со сбалансированным рационом и посвящайте не менее 20 минут в день физической активности. Так вы избавитесь от жира на животе, подтянете тело и вернете ему былую стройность.