Ложь Euronews об «истинных» освободителях Освенцима направлена на расчеловечивание России

Советский Союз и Россию — преемницу СССР — все активнее исключают из числа победителей нацизма, винят в развязывании Второй мировой войны, ставят советский строй времен Сталина в один ряд с нацистским рейхом Гитлера и даже отказывают в освобождении трагического символа жертв Холокоста — крупнейшего фашистского концлагеря, действовавшего в польском Освенциме с апреля 1940 года.

И вот свою лепту в переписывание истории, осознанно или нет, внес европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал Euronews, вещающий на 13 языках.

О цели всех этих манипуляций корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с координатором Совета общественных организаций Латвии, кандидатом исторических наук Виктором Гущиным.

Освенцим (Аушвиц) и выжившая Лили Эберт

Но вначале об информационном поводе. В эфире 17 июля был показан сюжет о бывшей 15-летней узнице Освенцима Лили Эберт (ныне живет в Лондоне). Спустя 75 лет с помощью своего правнука ей удалось увидеться по интернет-связи с родными американского солдата Хаймана Шульмана, который спас ее от смерти в 1945 году и подарил банкноту в 10 оккупационных марок с надписью: «Живи, будь счастлива!» По этой банкноте, опубликованной в соцсетях правнуком Лили — 16-летним Довом Форманом, и нашли родственников рядового, который скончался несколько лет назад.

История трогательная. Бывшая узница Освенцима (включавшего три лагеря: Аушвиц, Аушвиц-Биркенау, Аушвиц-Моновиц) благодарит родных американского солдата-освободителя:

«Солдат, пожелавший мне удачи... Я тогда даже представить себе не могла, что такое бывает. Впервые кто-то захотел меня выслушать, а не убить. Просто послушать, что я рассказываю. Это очень сильно меня изменило».

Отметим, Аушвиц был крупнейшей «фабрикой смерти», где в четырех крематориях и 10 газовых камерах можно было уничтожить до 12 тысяч человек в течение пяти часов. И уничтожали.

По материалам Нюрнбергского трибунала, здесь погибли 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Лишь в уцелевших шести складах при освобождении концлагеря было обнаружено свыше 348,8 тысячи комплектов нижней и верхней мужской одежды, более 836,2 тысячи комплектов женской и огромное количество детской одежды. А 29 других складов нацисты успели сжечь, как и демонтировать часть газовых камер и крематориев, чтобы замести следы своих преступлений.

Однако все эти страшные и важные подробности в сюжете Euronews отсутствуют напрочь. Лишь вскользь говорится:

«Лили и ее сестры оказались среди немногих узниц Освенцима, кто сумел пережить зимний «марш смерти» из лагеря на запад. Освобождения им пришлось ждать до апреля».

И после этого снова прямая речь Лили:

«В Аушвице никто, совсем никто не верил, что нас освободят. Для нас оттуда была только одна дорога — через печь».

Так Аушвиц и американского солдата-освободителя автор сюжета на Euronews Павел Барсуков стыкует вновь, не объясняя хотя бы одним предложением, что же такое «зимний марш смерти» и где же случилось освобождение в апреле?

То-то и оно. Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Если Euronews рассказал бы о самом большом и самом известном из «маршей смерти», который устроили эсэсовцы из Освенцима 17 января 1945 года, — пешем перемещении при 20-градусном морозе почти 56 тысяч заключенных в другие лагеря на запад (за 50 и 60 км) — то надо было бы говорить и о причинах этой операции, во время которой погибли до 15 тысяч человек. Позже выживших грузовыми поездами перевезли в концлагеря вглубь Германии, пытаясь скрыть свои злодеяния от стремительно наступавшей Красной армии.

Черчилль молил Сталина ускорить наступление

Стремительно наступавшей Красной армии приходилось платить самой дорогой ценой — жизнями сотен тысяч воинов: отцов, сыновей, мужей и братьев, сотен тысяч конкретных советских семей, так и не дождавшихся своих родных с фронта. И это в то время, когда американо-британских союзничков (тех самых «победителей» и «освободителей», по их версии), открывших с горем пополам свой второй фронт лишь в июне 1944 года, жестко драл в декабре 1944 и январе 1945-го вермахт в Арденнах (юго-запад Бельгии).

Да так драл, что высокомерный и ненавидящий СССР премьер Великобритании Уинстон Черчилль («величайший из британцев», по данным опроса «Би-би-си» 2002 года), вынашивавший уже весной 1945 план «Немыслимое» по нападению на Советский Союз после разгрома Германии, укоротил свою спесь и обратился к руководителю СССР и главнокомандующему страны Иосифу Сталину. Он попросил начать в ближайшие дни крупную операцию на германо-советском участке фронта, чтобы вынудить гитлеровцев перебросить часть своих войск с запада на восток.

Сталин этим неоднократным мольбам внял и сократил время на подготовку планировавшейся примерно на 20 января Висло-Одерской стратегической наступательной операции на 12 января.

А что такое восемь дней подготовки, когда важен каждый час для того, чтобы произвести все необходимые приготовления перед наступлением на заранее укрепленные врагом многочисленные оборонительные рубежи? Сколько наших солдат полегло, чтобы спасти обделавшихся великих англосаксонских вояк? Сколько наших семей покалечено?

Об этом Euronews забыл рассказать в своем сюжете. Как и о том, что Освенцим ценою опять-таки своих жизней полностью освободили советские войска 27 января, сумев спасти около семи тысяч узников, из которых более трех тысяч были подневольные рабочие, вывезенные из оккупированных областей СССР, и часть — военнопленные союзных войск.

Фальсификация истории

Когда корреспондент ФАН ознакомил эксперта Виктора Гущина с сюжетом Euronews, собеседник поначалу предположил, что речь может идти не о сознательной фальсификации, а о том, что журналист достаточно поверхностно и небрежно отнесся к изложению исторических событий.

Однако в связи с повсеместным переписыванием истории на Западе вряд ли речь может идти о непрофессионализме корреспондента и команды Euronews, соглашается эксперт ФАН.

В этой связи можно вспомнить хотя бы скандальные заявления главы МИД Польши Гжегожа Схетыны пятилетней давности об освобождении Освенцима украинцами, сделанными лишь на том основании, что это были войска 1-го Украинского фронта. Конечно, Схетына знал о том, что названия фронтов в СССР во время войны давали по направлениям главных ударов. И 1-й Украинский (бывший Воронежским и Брянским), в составе которого воевали русские, белорусы, украинцы, армяне, осетины, грузины, а еще представители более 30 национальностей, получил свое имя 16 октября 1943 года перед Киевской наступательной операцией.

Но сей гаденький «польский финт» позволил не приглашать главу России на празднование 70-летия освобождения Освенцима. Да что там, весной 2007 года Варшава прикрыла российскую экспозицию, действовавшую в музее Освенцима с 1961 года.

А война с памятниками советским воинам-освободителям, развернувшаяся в Польше и покрывшая своими метастазами соседние страны, походит на коллективное умопомрачение и самоубийство. Палить в свое прошлое, в свою историю — кратчайший путь к развалу государственности.

Как отметил собеседник ФАН, Euronews идеологически обрабатывает материалы о ВОВ по схеме Запада.

«На протяжении всего послевоенного времени в учебниках истории в тех же США постоянно принижалась роль Красной армии в разгроме фашистской Германии и преувеличивалось значение вклада Америки и союзников в победе над нацистами, — приводит пример патологического курса кандидат исторических наук. — И сегодня абсолютное большинство школьников и студентов, обучающихся в США, уверены, что именно Соединенные Штаты с Великобританией выиграли Вторую мировую войну. Если с этой точки зрения подходить к сюжету Euronews, то за небрежностью автора просматривается и его необразованность, и его идеологическая обработка теми схемами подачи исторических событий, которые давно уже навязывают в США и Европе».

Так что далеко не случайно то, что в год 75-летия Великой Победы Вашингтон твиттерит направо и налево о «своей» победе над нацизмом, даже не упоминая СССР и Россию.

«Недаром же в США к 75-летию окончания Второй мировой войны были выпущены сувенирные монеты, на оборотной стороне которых имеются лишь американский, британский и французский флаги, — отмечает Виктор Гущин. — Так что западному обывателю демонстрируют «истинных» участников разгрома Гитлера, не вдаваясь в подробности того, что в войне участвовал и Советский Союз, который понес наибольшие потери и разгромил наибольшее количество дивизий нацистской Германии и ее сателлитов».

Корреспондент ФАН напоминает слова, приписываемые командующему германской армией фельдмаршалу Вильгельму Кейтелю, который в присутствии советских и союзных командующих и представителей, подписывая 9 мая в Берлине документы о капитуляции, якобы съязвил:

«Как, и Франции мы тоже проиграли?»

Не секрет, что Франция вошла в круг стран-победительниц лишь из-за симпатии Сталина к французскому президенту, генералу Шарлю де Голлю, который помогал Москве уравновешивать раздувшийся от чувства собственного величия англосаксонский дуэт.

И бог с ними, что никто из нынешних руководителей стран-союзничков не приехал на парад в Москву 24 июня в честь 75-й годовщины Победы, так они продолжают раздувать щеки, чирикая в Twitter о своем единоличном успехе над врагом.

«Ожесточенная информационная война стала продолжением холодной войны, — замечает Виктор Гущин. — И в рамках этой информационной войны вбрасываются всякие фейки».

Достаточно вспомнить сентябрьскую резолюцию Европарламента 2019 года, уравнявшую гитлеровский режим с советским, а также обвинившую СССР в развязывании Второй мировой войны.

«Причем ту же резолюцию Европарламента надо воспринимать с той точки зрения, что ее принимали депутаты тех стран, которые в годы войны сражались на стороне нацистской Германии — пособники Гитлера, — подчеркивает историк. — К огромному сожалению, эра коллаборационизма возродилась. Но обеление себя любимых началось не вчера, как говорилось выше. Нынешние постулаты вбивались в сознание людей на протяжении десятков лет, а в последние годы мы видим усиление искажения истории».

Истинных победителей и потомков солдат, водрузивших красное знамя над Рейхстагом, сейчас пытаются сделать не только виновниками в разжигании войны, но и проигравшими в ней, запрещая во многих странах-коллаборантах публичную демонстрацию символов Победы — советскую военную форму, георгиевские ленты, боевые награды и знамена.

Зато в той же Латвии издают довоенные мемуары нацистского преступника, а министр обороны призывает гордиться бывшими легионерами СС.

Две «прекрасные мировые войны»

И этот сюжет телеканала Euronews — один из кирпичиков в пирамиду лжи, которую строят на Западе. В интервью другому телеканалу, американскому Fox News, президент США Дональд Трамп 19 июля ничтоже сумняшеся заявил:

«Мы выиграли две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных».

И это заявляет лидер государства, которое, по большому счету, не выиграло ни одной серьезной войны, которую вела. Захватить островок, разбомбить третьестепенную по уровню военной мощи страну — пожалуйста. Сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, устроить ковровые бомбежки Дрездена — нет проблем.

Это же не дать стереть в порошок заминированный польский Краков с его замками и мостами, чешскую красавицу Прагу со Старым городом, австрийскую цитадель Габсбургов — Вену с ее дворцами, как и многие другие европейские города, сохраняя жизни их мирных жителей и национальное культурное достояние за счет своих жизней — жизней наших советских солдат. А сейчас над их прахом, над их памятью нагло издеваются в этой самой освобожденной Европе.

В одном Трамп, как бизнесмен, прав: обе мировые войны для англосаксов были прекрасны, особенно для США, которые нажились на этих войнах. Это американские и британские банки финансировали Гитлера, науськивали его на войну, это их корпорации торговали и с Советским Союзом, и с нацистской Германией. Почти вся Европа участвовала в войне с СССР, живой силой и техникой которой вооружала вермахт.

Военные безвозвратные потери США во Вторую мировую, например, сопоставимы с маленькой Арменией. Американцев погибло 300 тысяч, а армян — 200 тысяч. Но всех советских людей — 27 миллионов! На крови этих наших погибших миллионов солдат и мирных жителей, замученных и убитых, США и Великобритания вошли в число победителей нацизма. На крови советских 27 миллионов живет и процветает нынешний Запад.

«Весь Запад продолжает строить свое благополучие на ограблении других стран, — указывает Виктор Владимирович. — И вообще, оценивая Советский Союз и, в частности, то буржуазное государство Латвийское, которое пришло ему на смену, делаю такой вывод: при всех недостатках СССР, это было государство народное, поскольку оно служило интересам народа. А Латвийская Республика или США, или Великобритания, или какое-то другое [государство] служат интересам капитала. С этой точки зрения, они являются антинародными. И для того, чтобы защитить свои интересы (интересы крупного капитала. — Прим. ФАН), они пойдут на любую ложь, на любую провокацию, на любую войну».

Цель всей этой информационной войны с переписыванием истории — в расчеловечивании СССР и его преемницы России. Идет морально-психологическая подготовка к возможному военному столкновению, когда противник не должен вызывать никакой жалости. Ни солдаты противника, ни женщины, ни дети, ни старики.

Поэтому незнание истинной истории, перефразируя известное выражение, не освобождает от ответственности за это незнание. История тогда может повториться, но в куда более разрушительном виде…