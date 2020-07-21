Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Москва, 21 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития возглавляемой им страны до 2030 года. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

Среди национальных целей значатся, например, увеличение численности населения страны, создание комфортных условий для проживания граждан.

Так, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет. А доля граждан, систематически занимающихся спортом, — возрасти до 70%. Уровень бедности в стране должен снизиться в два раза в сравнении с 2017 годом.

«Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент ранее подписал указ о присвоении 20 городам звания «Город трудовой доблести». В перечень попали, например, Новокузнецк, Новосибирск, Томск и Челябинск. Основанием для присвоения звания стал вклад живших там людей в достижение победы в Великой Отечественной войне.