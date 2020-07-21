Кулеба назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Киев, 21 июля. Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Крыму немыслима в нынешней ситуации, но она может состояться при определенном условии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Российский лидер накануне участвовал в торжественной церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе «Залив». Глава Украины в это время, по данным украинских СМИ, отдыхал на острове Бирючий в Херсонской области, поблизости от Крыма.

В связи с этим журналисты на Украине предположили, что Путин и Зеленский могут провести тайную встречу. Однако Кулеба уверен, что это невозможно.

«Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины <…> Ничего, к сожалению, пока о готовности России провести такую церемонию мне не известно», — заявил глава украинского МИД.

По его словам, в данной ситуации встреча двух лидеров скорее «немыслима», поскольку Путин прибыл в Крым для усиления там военного присутствия.

Украина продолжает рассчитывать на возвращение Крыма. Из Киева периодически звучат идеи о том, как можно вновь сделать полуостров частью страны.

Однако РФ неоднократно подчеркивала, что вопрос Крыма закрыт окончательно. Он официально стал российским регионом на основании волеизъявления местных жителей, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Россия много раз призывала руководство Украины отказаться от любых планов на полуостров, так как больше никакого отношения к нему страна не имеет.