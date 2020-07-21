Минфин России предложил отказаться от индексации зарплат чиновников

Москва, 21 июля. Минфин России предложил отказаться от индексации оплаты труда государственным служащим (кроме военных) и оптимизировать реформу денежного содержания чиновников в 2021-2022 годах. Об этом свидетельствует документ с методикой расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года.

Подобную практику сокращения заработных плат применяли в 2014-2017 годах, во время острой фазы кризиса. Впоследствии каждый год зарплаты чиновников росли согласно уровню инфляции предыдущего года.

В документе не указывается, сколько получится сэкономить благодаря такой мере. Однако Минфин планирует получить порядка 150 миллиардов рублей за счет отказа от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил в комментарии Федеральному агентству новостей, что предпринимаемые властями России меры по сдерживанию инфляции, поддержанию различных секторов экономики во время пандемии вполне себя оправдывают. Страна накопила существенный опыт в борьбе с кризисами. Он согласен с прогнозом о том, что восстановление экономики страны начнется во второй половине следующего года.