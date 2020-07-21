Мясников оценил решение ЕС о выделении 750 млрд евро на восстановление после пандемии

Москва, 21 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал решение властей Евросоюза выделить «астрономическую сумму» в 750 миллиардов евро на восстановление экономики, разрушенной пандемией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я врач и мало, что понимаю в политике и экономике. При этом я с первого дня говорил, что мировая реакция на появление нового коронавируса явно неадекватная, когда пытаешься защитить одно в ущерб другому», — уточнил он.

По его словам, мир «разрушили, разорили, а теперь триллион евро уйдут на восстановление и создание новых, частично альтернативных (конкурирующих) аспектов экономики».

«К чему эти мысли у врача? Просто хочу надеяться, что может быть, теперь ничего не будет влиять на решение сугубо медицинских задач по налаживанию сосуществования с новым коронавирусом», — уточнил он.

Мяников напомнил, что есть интересы транснациональных фармакологических компаний и прочих. Он выразил надежду, что они не повлияют на политику в области здравоохранения.

Ранее стало известно, что лавы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это «исторический день для Европы».

По словам премьер-министра Бельгии Софи Вильмес, итоговый компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС составляет 1,074 триллиона евро, объем внебюджетного фонда восстановления экономики Евросоюза остался на уровне 750 миллиардов евро.