Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Мясников оценил решение ЕС о выделении 750 млрд евро на восстановление после пандемии

40
0 Оставить комментарий

Мясников оценил решение ЕС о выделении 750 млрд евро на восстановление после пандемии

Москва, 21 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал решение властей Евросоюза выделить «астрономическую сумму» в 750 миллиардов евро на восстановление экономики, разрушенной пандемией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я врач и мало, что понимаю в политике и экономике. При этом я с первого дня говорил, что мировая реакция на появление нового коронавируса явно неадекватная, когда пытаешься защитить одно в ущерб другому», — уточнил он.

По его словам, мир «разрушили, разорили, а теперь триллион евро уйдут на восстановление и создание новых, частично альтернативных (конкурирующих) аспектов экономики».

«К чему эти мысли у врача? Просто хочу надеяться, что может быть, теперь ничего не будет влиять на решение сугубо медицинских задач по налаживанию сосуществования с новым коронавирусом», — уточнил он.

Мяников напомнил, что есть интересы транснациональных фармакологических компаний и прочих. Он выразил надежду, что они не повлияют на политику в области здравоохранения.

Ранее стало известно, что лавы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это «исторический день для Европы».

По словам премьер-министра Бельгии Софи Вильмес, итоговый компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС составляет 1,074 триллиона евро, объем внебюджетного фонда восстановления экономики Евросоюза остался на уровне 750 миллиардов евро.

Мясников оценил решение ЕС о выделении 750 млрд евро на восстановление после пандемии

Новости партнеров

Новости партнеров