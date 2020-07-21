В России за сутки выявили 5842 случая COVID-19

Москва, 21 июля. В России выявлено 5842 новых случая коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 5842 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 81 регионе, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений — 1412(24,2%)», — говорится в сообщении.

Среди субъектов с наименьшими темпами суточного прироста Республика Калмыкия, Ненецкий и Чукотский автономные округа и город Севастополь (0%). Также прирост на уровне меньше единицы зафиксирован в Московской области (0,2%), Москве, Республике Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республике, Северной Осетии и Брянской и Липецкой областях.

Общее число пациентов с COVID-19 в стране 21 июля достигло 783 328. Более 562-х тысяч человек (562 384) справились с инфекцией, 12 580 заболевших скончались.

Ежесуточно выявляемое число новых случаев коронавируса в стране уменьшается. В предыдущие сутки было зарегистрировано 5940 пациентов с COVID-19, а до этого — 6109.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что первая отечественная вакцина против коронавируса, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова. Ученые уже провели окончательные оценки результатов испытаний.