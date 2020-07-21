Кому мы все должны? Владимир Винников о рекордном внешнем госдолге Земли

Новости из мира глобальных финансов идут, словно снежная лавина.

Федеральный долг США превысил отметку в 26,5 трлн долларов, а общий долг, с долгами корпораций и домохозяйств, — 80,3 трлн долл.

Крупнейшие центробанки мира в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией эмитировали, по разным оценкам, от 11 до 15 трлн долл.

В США администрации Дональда Трампа (или его оппонента, если тот победит на президентских выборах 3 ноября) предстоит за ближайшие 12 месяцев выплатить 7,366 трлн долл., или примерно 2,3 годовых дохода федерального бюджета.

В других «развитых» государствах «коллективного Запада» ситуация если и лучше, то ненамного. Так что без еще большего количества «вертолетных» денег дело не обойдется.

Совокупный внешний госдолг планеты, согласно данным Института международных финансов (IIF), достиг рекордных 331% номинального мирового ВВП — ни много ни мало 258 трлн долларов.

Вопрос: а кому, собственно, все человечество должно такую тучу денег? И даже много большую, если учесть долги не только государств, но и тех же корпораций с домохозяйствами? Ведь здесь оценки начинаются уже от 2 квадриллионов долларов…

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сегодня всего 26 самых богатых людей мира владеют таким же состоянием (не доходом, а состоянием), что и беднейшая половина населения нашей планеты, а это 3,4 миллиарда человек. Точных цифр он не приводил, но ведь сотни миллионов людей по всему миру имеют, если можно так сказать, «отрицательное состояние», то есть ничего, кроме долгов. Их как считали, интересно: «в ноль» или «в минус»?

А 26 богатейших людей — кто они, и в какие суммы оценивается их состояние? Если брать по списку Forbes 2020 года, от Бернара Арно и Джеффа Безоса начиная, то у них на руках активы стоимостью всего 1,423 трлн долл. — в среднем по 57,4 млрд долл. на каждого. А у изгоев современного мира — в среднем по 418,7 долл. Разрыв — «всего-то» в 137 миллионов раз!

Но все равно, цифры 258 трлн долл и 1,423 трлн долл. различаются между собой больше, чем на два порядка. Так что не эти супермиллиардеры — главные бенефициары процесса. Они, по большому счету, всего лишь фигуры прикрытия — как и подавляющее большинство политических лидеров современности.

Так кому же все должны? Инопланетянам? Рептилоидам? Гномам и эльфам? Даже если согласиться с тезисом о том, что многие действительно богатейшие люди в список Forbes не входят и предпочитают вообще «не отсвечивать» в медиа-пространстве?

Ответ на этот сакраментальный вопрос одновременно и прост, и сложен.

Никто не знает, насколько нынешняя «империя доллара» обеспечена реальными активами и, самое главное, что это за активы. Разговоры о том, что эта пирамида вот-вот рухнет, ведутся уже с кризиса 1998–1999 годов, сам я писал о неизбежности такого финала еще в 1992 году (правда, в неопределенной перспективе). Но не зря пирамиды (не финансовые, а реальные) считаются самыми устойчивыми сооружениями на Земле. Впрочем, никогда алармистские прогнозы не были столь паническими и не исходили со столь высоких уровней управления. «Шум водопада» все ближе.

Вся проблема в том, что даже на национальном уровне, не говоря уже о международном, нет полного или хотя бы адекватного учета активов. Что где лежит, стоит и движется? И, главное, чье оно?

Американская ФРС дает статистику, что у нее хранятся свыше 8 тысяч тонн золота. Но аудит не разрешают провести даже высшим властям страны: президенту и Конгрессу США. А если там пусто? Или медно-вольфрамовые муляжи вместо слитков «царского металла»? А если золото «рванет в космос» с нынешних 1800 долларов за унцию?

Идея о всемирном аудите активов витает в воздухе. Долги-то считают все, «по кругу», несколько раз «наматывая» их друг на друга, а вот что с активами? Здесь — полная неизвестность, прикрытая показателем ВВП и индексами промышленного развития. Чтобы только приподнять это покрывало, похоже, нужно потрясение, сравнимое с Третьей мировой войной.

Вы привыкли к тому, что килограмм муки стоит 50 рублей, доллар — 70, а ваша зарплата равна, скажем, 30 тысячам? Но что вы будете делать, если доллар будет стоить 10 копеек, килограмм муки — 1000 рублей, а зарплата увеличится всего вдвое? А ведь примерно такой масштаб получится, если сегодня привести массу производимых и потребляемых товаров и услуг в полное соответствие с объемом денежного агрегата.

Не будем лукавить: в рамках нынешнего глобального рынка Россия получала и получает примерно полуторную выгоду — не такую, как США и Швейцария (здесь счет идет на десятки раз), и не такую, как страны «коллективного Запада» (здесь счет идет на разы), но все-таки, при всех минусах, мы «в плюсе». Как этот «плюс» распределяется внутри страны, с какими минусами и для кого, — другой вопрос, и далеко не второстепенный, вокруг которого будет сломано еще немало копий.

Поэтому до сих пор наша страна как субъект мировой политики в целом принимала действующую «либеральную матрицу», возражая только против дальнейшего ущемления собственных интересов со стороны «держателей кодов» этой «матрицы». Но теперь все меняется: как заявил не так давно Генри Киссинджер, «мир никогда не будет прежним».

К возможным и неизбежным испытаниям Россия подготовилась, можно сказать, по максимуму — это лишний раз показала и доказала ситуация с COVID-19. И все же не стоит думать, будто нас все это, по большому счету, не коснется, что все пройдет мимо и не потребует никаких усилий с нашей стороны. Гарантий благополучного развития событий сегодня нет ни для кого.