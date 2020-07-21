Опубликован первый рейтинг российских регионов по качеству жизни

Москва, 21 июля.Опубликован первый рейтинг качества жизни в российских регионах. Его составили специалисты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Список за 2019-й год формировался на основании десяти показателей — от благосостояния населения до климата. В него вошли также такие критерии, как оборот розничной торговли на душу населения, доступность жилья, уровень занятости и сбережений и обеспеченность педагогами и врачами.

Чтобы исключить завышение отдельных показателей, в частности, уровня обеспеченности социальной инфраструктурой в расчете на каждого жителя, аналитики делали поправку на долю проживающих в регионе.

В итоге в десятке аутсайдеров оказались высокодотационные и малонаселенные территории Дальнего Востока и Восточной Сибири и две республики Северного Кавказа: Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. Также в число отстающих вошли Марий Эл с Бурятией и Курганская область.

Лидерами списка стали две столицы: Санкт-Петербург и Москва, а также Белгородская область. В топ-5 вошли Московская и Воронежская области.

Как объяснили в НКР, превосходство занявшего первое место Петербурга над Москвой обусловлено прежде всего низким результатом столицы (1 балл) по показателю обеспеченности населения жильем.

В июне эксперты назвали самые доступные для покупки жилья регионы России. Оказлаось, что проще всего приобрести собственные квадратные метры жителям Крайнего Севера.