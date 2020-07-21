Диета 1 при заболеваниях желудка: таблица продуктов и меню на день

Диета №1 показана при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки. Расскажем о разновидностях лечебных столов, а также основных принципах и особенностях выбранной системы питания.
Современный ритм жизни диктует свои условия. Стрессы, плохая экология и перекусы на бегу негативно сказываются на здоровье городских жителей. Органы пищеварения страдают в первую очередь. Пальму первенства среди заболеваний ЖКТ занимают гастриты и язвы. Лечебное питание является обязательным условием для скорейшего выздоровления. Диета №1 направлена на то, чтобы процесс пищеварения доставлял минимальный дискомфорт больному и не травмировал органы желудочно-кишечного тракта.
Кому показана диета «Стол №1»
Как и любой вид терапии при проблемах с желудком, лечебное меню назначается гастроэнтерологом. Самодеятельность здесь недопустима, поскольку даже минимальные отступления от принципов рационального питания могут свести на нет все усилия врачей.
Итак, диета №1 назначается при наличии следующих проблем:
- острого гастрита в стадии выздоровления;
- неострого течения хронического гастрита;
- язвы желудка и двенадцатиперстной кишки вне фазы острого воспаления.
Главное предназначение лечебного стола — обеспечить щажение, которое делят на подвиды:
- Механическое. Вся пища подается больному в измельченном и перетертом виде, поскольку крупные куски усиливают моторику пищеварительного тракта и вызывают такие неприятные симптомы, как тошнота, рвота, рези и боли в желудке, изжога. Под запрет попадают овощи с большим сочетанием грубой клетчатки.
- Химическое. Жирные, копченые, соленые, кислые и другие продукты, обладающие слишком ярко выраженным вкусом, должны быть полностью исключены из рациона, так как они провоцируют излишнюю секрецию желудочного сока и раздражают пораженные органы.
- Термическое. Все блюда подаются в теплом виде. Оптимальная температура от 16 до 60 градусов.
Виды лечебных столов
Программа питания №1 имеет свои варианты в зависимости от прогрессирования и стадии заболевания.
Диета 1а назначается в период воспаления и включает в себя преимущественно жидкие, обволакивающие блюда:
- каши;
- супы-пюре, включая перетертые крупяные;
- кисели;
- обязательно молоко на ночь.
Такой режим питания позволяет достаточно быстро успокоить раздражение и перейти к следующему этапу лечения.
Диета 1б базируется на тех же принципах, но список разрешенных продуктов несколько расширяется — в рацион включают сухари из белого хлеба, измельченные в мясорубке нежирные сорта мяса и рыбы, овощные пюре и мягкий творог.
Диета «Стол №1»: что можно, что нельзя. Таблица продуктов
|
ПРОДУКТ
|
РАЗРЕШЕНО
|
ЗАПРЕЩЕНО
|
Супы
|
Перетертые на овощном бульоне с крупами, молочные
|
Рассольник, щи, борщ, солянка, наваристые мясные бульоны
|
Яйца
|
Не более 2 шт в день в виде омлета на пару или всмятку
|
Яичница, сваренные вкрутую
|
Рыба
|
Вареная без кожи, паровые котлеты, нежирные сорта
|
Жареная, консервированная, соленая, вяленая, икра
|
Мясо, птица
|
Куриное филе, телятина, индейка, кролик, язык, печень
|
Жирные и жилистые сорта, дичь, сердечки, колбасы, копчености
|
Хлеб и выпечка
|
Подсушенный или вчерашний хлеб
|
Свежие сдобные изделия, слоеное тесто
|
Молочные продукты
|
Некислые творог, кефир и сметана, тертый сыр нейтрального вкуса, молоко
|
Всё слишком кислое, соленое и острое
|
Крупы
|
Рис, гречка, манка, овсянка в перемолотом виде, разваренные макаронные изделия
|
Пшенка, перловка, все бобовые и кукуруза
|
Овощи
|
Термически обработанные цветная капуста, брокколи, свекла, морковь, картофель
|
Огурцы, лук, чеснок, грибы, белокочанная капуста, огурцы, репа, щавель, шпинат, соления и консервация
|
Фрукты
|
Сладкие спелые ягоды и фрукты в виде пюре, муссов и желе
|
Любые кислые разновидности
|
Напитки
|
Некрепкие чай, кофе, какао, отвар шиповника
|
Газировка, алкоголь
Как видите, соблюдение диеты №1 не требует существенных ограничений в еде. Суточная калорийность рациона составляет 2500 — 3000 ккал. Питание должно быть сбалансированным и дробным. Примерное меню на день выглядит так:
Завтрак: паровой омлет, бутерброд с сыром, чай.
Второй завтрак: запеченное яблоко с медом.
Обед: суп-пюре из цветной капусты, паровые котлеты с гречкой.
Полдник: банан с творогом.
Ужин: отварное филе трески с рисом.
Соблюдение диеты и строгое следование рекомендациям врача поможет быстро пойти на поправку. Будьте здоровы!