Диета 1 при заболеваниях желудка: таблица продуктов и меню на день

Диета №1 показана при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки. Расскажем о разновидностях лечебных столов, а также основных принципах и особенностях выбранной системы питания.

Современный ритм жизни диктует свои условия. Стрессы, плохая экология и перекусы на бегу негативно сказываются на здоровье городских жителей. Органы пищеварения страдают в первую очередь. Пальму первенства среди заболеваний ЖКТ занимают гастриты и язвы. Лечебное питание является обязательным условием для скорейшего выздоровления. Диета №1 направлена на то, чтобы процесс пищеварения доставлял минимальный дискомфорт больному и не травмировал органы желудочно-кишечного тракта.

Кому показана диета «Стол №1»

Как и любой вид терапии при проблемах с желудком, лечебное меню назначается гастроэнтерологом. Самодеятельность здесь недопустима, поскольку даже минимальные отступления от принципов рационального питания могут свести на нет все усилия врачей.

Итак, диета №1 назначается при наличии следующих проблем:

острого гастрита в стадии выздоровления;

неострого течения хронического гастрита;

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки вне фазы острого воспаления.

Главное предназначение лечебного стола — обеспечить щажение, которое делят на подвиды:

Механическое. Вся пища подается больному в измельченном и перетертом виде, поскольку крупные куски усиливают моторику пищеварительного тракта и вызывают такие неприятные симптомы, как тошнота, рвота, рези и боли в желудке, изжога. Под запрет попадают овощи с большим сочетанием грубой клетчатки.

Вся пища подается больному в измельченном и перетертом виде, поскольку крупные куски усиливают моторику пищеварительного тракта и вызывают такие неприятные симптомы, как тошнота, рвота, рези и боли в желудке, изжога. Под запрет попадают овощи с большим сочетанием грубой клетчатки. Химическое. Жирные, копченые, соленые, кислые и другие продукты, обладающие слишком ярко выраженным вкусом, должны быть полностью исключены из рациона, так как они провоцируют излишнюю секрецию желудочного сока и раздражают пораженные органы.

Жирные, копченые, соленые, кислые и другие продукты, обладающие слишком ярко выраженным вкусом, должны быть полностью исключены из рациона, так как они провоцируют излишнюю секрецию желудочного сока и раздражают пораженные органы. Термическое. Все блюда подаются в теплом виде. Оптимальная температура от 16 до 60 градусов.

Виды лечебных столов

Программа питания №1 имеет свои варианты в зависимости от прогрессирования и стадии заболевания.

Диета 1а назначается в период воспаления и включает в себя преимущественно жидкие, обволакивающие блюда:

каши;

супы-пюре, включая перетертые крупяные;

кисели;

обязательно молоко на ночь.

Такой режим питания позволяет достаточно быстро успокоить раздражение и перейти к следующему этапу лечения.

Диета 1б базируется на тех же принципах, но список разрешенных продуктов несколько расширяется — в рацион включают сухари из белого хлеба, измельченные в мясорубке нежирные сорта мяса и рыбы, овощные пюре и мягкий творог.

Диета «Стол №1»: что можно, что нельзя. Таблица продуктов

ПРОДУКТ РАЗРЕШЕНО ЗАПРЕЩЕНО Супы Перетертые на овощном бульоне с крупами, молочные Рассольник, щи, борщ, солянка, наваристые мясные бульоны Яйца Не более 2 шт в день в виде омлета на пару или всмятку Яичница, сваренные вкрутую Рыба Вареная без кожи, паровые котлеты, нежирные сорта Жареная, консервированная, соленая, вяленая, икра Мясо, птица Куриное филе, телятина, индейка, кролик, язык, печень Жирные и жилистые сорта, дичь, сердечки, колбасы, копчености Хлеб и выпечка Подсушенный или вчерашний хлеб Свежие сдобные изделия, слоеное тесто Молочные продукты Некислые творог, кефир и сметана, тертый сыр нейтрального вкуса, молоко Всё слишком кислое, соленое и острое Крупы Рис, гречка, манка, овсянка в перемолотом виде, разваренные макаронные изделия Пшенка, перловка, все бобовые и кукуруза Овощи Термически обработанные цветная капуста, брокколи, свекла, морковь, картофель Огурцы, лук, чеснок, грибы, белокочанная капуста, огурцы, репа, щавель, шпинат, соления и консервация Фрукты Сладкие спелые ягоды и фрукты в виде пюре, муссов и желе Любые кислые разновидности Напитки Некрепкие чай, кофе, какао, отвар шиповника Газировка, алкоголь

Как видите, соблюдение диеты №1 не требует существенных ограничений в еде. Суточная калорийность рациона составляет 2500 — 3000 ккал. Питание должно быть сбалансированным и дробным. Примерное меню на день выглядит так:

Завтрак: паровой омлет, бутерброд с сыром, чай.

Второй завтрак: запеченное яблоко с медом.

Обед: суп-пюре из цветной капусты, паровые котлеты с гречкой.

Полдник: банан с творогом.

Ужин: отварное филе трески с рисом.

Соблюдение диеты и строгое следование рекомендациям врача поможет быстро пойти на поправку. Будьте здоровы!