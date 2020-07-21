Андрей Бельмач рассказал, как стать спортивным менеджером

Спортивный менеджмент… Для многих это словосочетание звучит, как минимум, странно. Но известный российский спортивный функционер, представлявший интересы спортивных звезд (в 2001 году представлял на драфте НХЛ Илью Ковальчука) Андрей Бельмач рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что менеджменту в спорте быть.

— Андрей Николаевич, что же такое менеджмент в спорте? Каковы его особенности?

— Спортивный менеджмент — это управление клубом в игровых видах спорта. Оно строится таким образом, чтобы за счет финансирования от спонсоров, инвесторов или собственников достичь максимального результата. Словом, «управляй так, чтобы побеждать».

— Принципы и правила спортивного менеджмента отличаются в зависимости от вида спорта?

— Имеются как отличия, так и общие черты. Если рассматривать игровые виды спорта (футбол, хоккей, волейбол, баскетбол), то в каждом присутствует свой регламент, свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать.

Так, в футболе есть понятие трансферной стоимости игрока, а в остальных видах спорта — нет (но там существует обмен спортсменами и договорная компенсация). Если профессиональный менеджер разбирается в этих и других тонкостях, ему будет несложно адаптироваться к любому игровому виду спорта. Общее же между ними — процесс переговоров и подписание контракта между клубом и игроком.

— Расскажите детальнее про переговоры и подписание контракта.

— При переговорах учитывается тот факт, сколько на рынке игроков амплуа, необходимого клубу. Если один, его востребованность высока, и он получает предложения из разных команд, рассматривая три важных для себя составляющих контракта: финансирование, инфраструктуру, главного тренера. Игрок решает, подходит ли ему тренер, логистика (расположение, передвижение, отдых), хватит ли финансовых возможностей для обеспечения себя и семьи. В большинстве своем они все равно чем-то жертвуют: финансами при переходе к другому тренеру, инфраструктурой ради финансов и так далее.

Несколько слов об агентах. Именно с ними ведутся переговоры. Игрок в этом не участвует, подключаясь только в тот момент, когда все условия контракта согласованы и остается поставить подпись. Потому он должен всецело доверять своему представителю, от которого будет получать всю необходимую информацию.

Агентов можно считать одним из основных регуляторов рынка. Только они знают, в какой форме спортсмен, какие травмы у него были и как они влияют на игру, чем игрок занимается в свободное от тренировок время, каково его семейное положение и так далее. В контракте указываются все условия, длительность нахождения игрока в клубе и выполнение им своих обязанностей.

— Спортивные менеджеры — кто они? Какие у них функции?

— Это люди, фактически выстраивающие клубы.

Так, человек, определяющий всю политику, стратегию движения, финансирования клуба и так далее — это президент.

В основном повседневной работой клуба руководит генеральный менеджер. Если загрузка позволяет, президент может выполнять его обязанности. Но, как правило, он этого не делает.

В футбольных клубах есть еще такая должность, как спортивный директор. Это одна из ключевых фигур, определяющих всю трансферную политику. Он подписывает контракты, исходя из бюджетов, ведет переговоры, отслеживает резерв для клуба, постоянно изучает футбольный рынок. В хоккее, волейболе и баскетболе такой человек находится в должности генерального менеджера.

Не будем забывать о собственниках и инвесторах, которые зачастую сами являются президентами. Правда, в России ситуация обстоит несколько иначе. У нас клубы финансируют госкорпорации. Они же и принимают управленческие решения по назначению кандидатов на данные позиции.

— Спортивному менеджменту где-нибудь обучают?

— Разумеется. Причем в госучреждениях. Спортивный менеджмент есть при Университете управления, где я и преподаю, в МГУ, Институте физкультуры.

— Какими навыками должны обладать спортивные менеджеры?

— Хорошо, если у них есть юридическое первое образование. Если нет — ничего страшного. В любом случае, они должны обладать базовыми знаниями о тех видах спорта, в которых хотят работать, чувствовать и понимать их, любить.

Важно находиться на играх в любую погоду и при любом настроении, знакомиться с игроками на этапе их становления (в юношестве), отслеживать переходы, турнирную таблицу. Этому при всем желании не научишься за год. Важно углубление.