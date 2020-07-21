Коронавирус 21 июля: главные события в России и мире

В России за сутки выявили 5842 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 783 328 заболевших.

Скончались накануне 153 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Согласно статистике, общее число летальных случаев по стране составляет 12 580.

По выздоровлению из больниц за сутки выписали 8782 пациента. Всего в России выздоровели 562 384 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Федеральное агентство новостей сообщает о главных событиях борьбы с пандемией COVID-19, произошедших в стране и мире за минувшие сутки.

Минобороны РФ сообщило о готовности вакцины

Российская вакцина от COVID-19 уже готова. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

По его словам, специалисты оборонного ведомства и ученые Национального исследовательского центра уже провели оценку результатов клинических испытаний.

«На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально», — сказал Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты».

Названо число «нулевых пациентов» с COVID-19 в России

В России было более 67 «нулевых пациентов» с коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

«Даже по тем ограниченным вариантам, что у нас есть, мы видим 67 независимых завозов. Часть из них привела к распространению вируса в России», — сказал Базыкин в интервью РИА Новости.

По его словам, специалисты наблюдают девять линий распространения вируса в стране, которых «нигде больше, кроме России, нет». Ученый полагает, что одного «нулевого пациента» в РФ не было — это были несколько человек.

В ООН предупредили об угрозе продовольственной безопасности

Организация объединенных наций считает, что 27 государствам угрожает продовольственный кризис, возникновение которого связано с пандемией COVID-19. По мнению специалистов ООН, эпидемия обострила уже существовавшие факторы голода в ряде стран разных регионов, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, Африке.

Московские врачи вылетели в Казахстан

Бригада столичных медиков направилась в Костанайскую область Казахстана для помощи местным врачам в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

В казахстанский регион направились еще 15 медиков — это уже вторая бригада врачей, направленных из Москвы в республику.