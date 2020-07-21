Неизвестный захватил автобус с заложниками на Украине

Луцк, 21 июля. Неизвестный злоумышленник захватил автобус с заложниками в центре Луцка на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Волынской области.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы во вторник утром.

«При себе [мужчина] имеет взрывчатку и оружие», — уточнили в полиции.

Силовики ввели в регионе план «заложник». Центр Луцка перекрыли, территорию окружил спецназ. В полиции уточнили, что в автобусе могут быть порядка 20 заложников. Злоумышленник пока не предъявил никаких требований. Полиция устанавливает его личность.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, что на прошлой неделе возле станции метро «Шулявская» в Киеве прогремел взрыв, пострадал один человек, его экстренно госпитализировали. Вместе с оперативниками исследовали место происшествия специалисты взрывотехнической службы и кинологи.