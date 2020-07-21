Коротченко назвал города Украины, которые вслед за Крымом хотят воссоединиться с РФ

Москва, 21 июля. Украинские Одесса, Харьков и Николаев хотят вслед за процветающим ныне Крымом воссоединиться с Россией. Об этом заявил российский политический эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Коротченко сравнил обстановку в российском Крыму с тем, что происходит в Одессе, Харькове и Николаеве. Эксперт раскритиковал украинские власти за полное политическое и экономическое бездействие. Киев попросту игнорирует проблемы, возникающие в некоторых городах страны и предпочитает не обращать внимание на полную деградацию исторической Новороссии, констатировал он.

Прежде всего политический эксперт обратил внимание на ситуацию, которая возникла в главном портовом городе Украины – Одессе. Местные власти уже почти год не могут решить проблему затонувшего танкера, который еще в ноябре 2019 года попал на мель в пляжной городской зоне.

«Посмотрите, какой глубокий символизм: Одесса – мировая жемчужина и затонувший, лежащий на боку танкер с нефтью. Это символ сегодняшней Украины: затонувшая, лежащая на боку и ждущая экологической катастрофы, либо чего-то ужасного», – заявил Коротченко.

Кроме того, эксперт заметил, что в отличие от исторической Новороссии, которая деградирует на Украине, российский Крым с каждым днем все больше расцветает. Россия открывает новые крупные экономические и социальные проекты, которые реализуются на полуострове, а также снабжает крымские предприятия масштабными заказами.

«Крым, войдя в Россию, расцвел, крымские предприятия получают заказы, жизненный уровень растет, народ счастлив. Крым сегодня становится мировой курортной здравницей», – добавил эксперт.

Он также заметил, что украинцы, проживающие в Одессе, Харькове и Николаеве, хотят, чтобы их города равнялись на Крым. Однако киевские власти не предпринимают каких-либо мер, чтобы наладить экономическую ситуацию в стране. В последние годы на Украине было уничтожено огромное количество машиностроительных и производственных предприятий, а многие украинцы остались без работы.

«Почувствуйте мощь России. И я думаю, что люди в Николаеве, Одессе, Харькове и десятках других украинских городов хотят возвращения в Россию. Почему? Потому что Россия дает не просто шанс, но и дает возможность, а Украина же непрерывно деградирует – это как организм, пораженный гангреной», – резюмировал эксперт.

Ранее Коротченко высказался о решении Анкары преобразовать собор Святой Софии в мечеть. Он заявил, что такой шаг турецких властей является провокацией и лишь портит имидж всей страны.