В «Магните» объяснили рост интереса россиян к водке в период коронавируса

Москва, 21 июля. Президент российской торговой сети «Магнит» Ян Дюннинг связывает рост продаж водки в РФ в период пандемии со слухами о пользе ее применения против COVID-19. По его словам, граждане могли приобретать алкоголь, чтобы использовать его как антисептик.

Продажи водки в «Магните» увеличились на 20% во время введенных в апреле ограничений, а в целом алкоголя в то же время — на 13%. Рост был отмечен в сравнении с тем же месяцем прошлого гожа.

«Возможно, это связано со слухами о том, что водка препятствует распространению заболевания», — предположил Дюннинг.

Он уверен, что данные «Магнита» при этом не подтверждают расхожую версию о том, что сидя дома люди выпивают больше. Президент ретейлера заметил, что потребление алкоголя в России в последние годы «медленно, но верно идет на спад», и изменений из-за текущей ситуации не произойдет.

«Думаю, эта тенденция (спад потребления. — Прим. ФАН) будет продолжаться, если, конечно, водка и вправду не является «вакциной» от коронавируса», — резюмировал представитель «Магнита».

Рост продаж алкоголя аналитики и торговые сети начали фиксировать в конце марта. По данным компании Nielsen, только водки за неделю с 23 по 29 марта было продано на 31% больше, чем за ту же неделю 2019 года. Продажи пива тогда выросли на 25%, а виски — на 47%. Повышенный спрос на спиртное фиксировали большинство сетей, в том числе, «Магнит», «Лента» и сибирский ретейлер «Командор».

Тем временем эксперты заверили, что в борьбе с COVID-19 алкоголь не помогает. Старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров объяснял, что данные о пользе спиртного в этой ситуации отсутствуют, и подчеркивал, что вирус гибнет лишь при 70 градусах, но организм человека не способен выдержать такую концентрацию.

Миф о пользе водки развеяла и врач Марият Мухина. Она отметила, что нетрадиционные методы лечения могут оказаться опаснее самой инфекции, и настоятельно рекомендовала воздержаться от употребления крепкого алкоголя в «лечебных» целях.