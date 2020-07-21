Росконтроль назвал самую вкусную пастилу

Москва, 21 июля. Эксперты Росконтроля проверили несколько образцов ванильной пастилы и назвали самые вкусные и качественные из них.

В тестировании приняла участие продукция марок «Ударница / Шармэль», «Красная цена», «Д» / «Сласти для счастья», Lucky day, Aro, «Каждый день» и «Белевские сладости».

Специалисты в ходе исследования обнаружили в образцах Aro, «Д» / «Сласти для счастья» и Lucky day консервант — сорбиновую кислоту.

Кроме того, согласно информации на этикетке, в составе всей участвующей в исследовании пастилы содержатся яблоки — в том или ином виде. Но на деле оказалось, что яблочное сырье присутствует лишь в образцах марок «Ударница» и «Д». В Росконтроле констатировали, что остальные производители обманывают покупателей.

Эксперты в заключение заявили, что в целом вся пастила соответствует требованиям безопасности. Но к покупке рекомендовали пастилу «Шармэль» и «Сласти для счастья».

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