Российские специалисты создадут универсальный двигатель для отечественных истребителей

Уфа, 21 июля. Российские специалисты работают над универсальным двигателем для истребителей, создавая его на основе мотора для многоцелевого самолета Су-35. Об этом рассказал управляющий директор «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение», на котором изготавливают устройство, Евгений Семивеличенко.

«Мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с применением узлов АЛ-41Ф-1С (устанавливается на самолетах типа Су-35. — прим. ФАН), а также узлов других предыдущих двигателей», — сообщил он.

Семивеличенко уточнил, что работа ведется по заказу Минобороны РФ. Новый двигатель должен подходить для отечественных истребителей Су-27, Су-30 и Су-35.

Авиационный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) — это двухвальный двухконтурный турбореактивный двигатель модульной конструкции с управляемым вектором тяги. В нем используется новый компрессор низкого давления с увеличенными расходом воздуха и КПД, а также новая турбина с более эффективной системой охлаждения лопаток.

«ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации Ростех.

Ранее специалисты холдинга «Росэлектроника» представили комплекс «Атака-Трофи», призванный бороться с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Отечественная разработка способна автоматически распознавать вражеские дроны и пресекать их приближение.

Также этим летом холдинг «Вертолеты России», входящий в структуру Ростеха, приступил к серийному производству арктических вертолетов Ми-8 для гражданских целей. Улан-Удэнский авиационный завод уже выпустил первый вертолет новой модификации.