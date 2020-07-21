Астролог Данилова предсказала, какие перемены ждут знаки зодиака до конца июля

С 16 июля Солнце перешло в знак Рака, а значит, вопрос семьи, домашнего очага, уюта для многих станет актуальным. Об этом в комментарии Федерального агентства новостей рассказала астролог Елена Данилова.

«Несмотря на то, что в период самоизоляции было время навести порядок дома, может появиться желание проявить дополнительную заботу о близких. Четыре планеты продолжают находиться в своих знаках, чувствуя себя в своей тарелке. Это значит, что есть возможность реализовать свои самые смелые задумки, астрообстановка располагает. Негативное влияние коридора затмений сходит на нет. Следовательно, иллюзий поубавилось, эмоциональное состояние стабилизируется», — пояснила Данилова.

Далее приведены рекомендации для восходящих знаков зодиака, рассчитанных по системе Джйотиш. Они также подойдут тем, у кого Луна находилась в указанном знаке в момент рождения.

Овен

Появится желание навести порядок дома, создать дополнительный уют. Работа команды встанет на первый план. Стоит проявить свои лидерские качества для нового рывка.

Телец

Возможны короткие путешествия, время для приобретения новых навыков, а также реализации себя в социуме.

Близнецы

Отношения с финансами, да и в целом с ресурсами на это время потребуют вашего внимания. Пересмотрите вопрос денег, начните вести учет, следите за питанием и речью.

Рак

Займитесь собой, своим развитием, раскрывайтесь, это ваш звездный час. Время уделить внимание себе и своему росту. Избегайте гордыни и эгоцентризма, а также другой крайности — жертвенности в отношениях с другими и проявления гиперопеки.

Лев

Избегайте необдуманных трат, даже если кажется, что покупка необходима для поддержания вашего статуса. Займитесь благотворительностью. Духовные практики и уединение пойдут на пользу.

Дева

Возможны неожиданные поступления денег из новых источников, не связанных с основным видом деятельности. Проводите больше времени в новых местах, полезные знакомства помогут выйти на новый уровень. Позвольте себе поставить масштабные цели и идти к ним.

Весы

Вам захочется что-то поменять в работе — самое время просить повышения, но стоит подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Может появиться желание и вовсе сменить сферу деятельности. Дерзайте, сил хватит.

Скорпион

Самое время найти духовного учителя или наставника, наладить отношения с отцом. Духовные практики помогут найти себя и определиться с дальнейшим направлением следования.

Стрелец

Возможно получение наследства, страховок, алиментов, выплат от партнеров. Рекомендуется быть аккуратным, тайное станет явным. Стоит проявить осторожность с экстремальными видами спорта.

Козерог

Отношения с партнерами в бизнесе или второй половинкой могут получить новый виток в развитии. Не зацикливайтесь на себе, но и не забывайте о своих желаниях. Если испытываете повышенную заботу, от которой уже задыхаетесь, напомните о личных границах.

Водолей

Самое время проверить здоровье, пройти медосмотр, сделать чек-ап. Если есть неразрешенные судебные дела или открытая конфронтация с кем-то, история может получить продолжение и потребовать вашего внимания. Если уверены, что правда на вашей стороне, продолжайте отстаивать свои интересы.

Рыбы

Есть возможность начать инвестировать, а также получить какие-то бонусы через детей. Стройте планы на будущее и закладывайте правильный фундамент.

Напомним, астролог Яна Ваганова рассказала, чего не следует делать до конца текущей недели. По ее словам, 22 и 24 июля могут стать неблагоприятными днями.