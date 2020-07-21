Диета при холецистите: врач назвала 5 правил питания при воспалении желчного пузыря

Если у вас холецистит, диета должна стать образом жизни. Правильное питание защищает от перехода болезни в хроническую стадию и обострений при ее хроническом течении. О рекомендациях по выбору продуктов и составлению повседневного меню рассказывает врач-диетолог высшей категории Наталья Мешихина.

Холецистит — это воспалительный процесс в тканях желчного пузыря. Он возникает из-за нарушения оттока желчи. Слишком густая — она не может освобождать желчные протоки, а сохраняясь в них, образует камни и провоцирует воспаление.

Считается, что холецистит — болезнь людей пожилого возраста. Это неверно. По статистике, главные пациенты гастроэнтерологических отделений России с приступами острого холецистита — молодежь. К болезни приводит неправильное питание:

любовь к фаст-фуду;

привычка перекусывать на бегу;

употребление газировок;

частое употребление алкоголя;

отсутствие завтрака и переедание за ужином.

Купировать приступ холецистита необходимо в условиях стационара. Он сопровождается острой болью, поэтому у пациента не возникает сомнений о необходимости вызова скорой помощи. Диета при холецистите начинается с момента развития болезни. В первые дни — это полный отказ от еды, только обильное питье.

Холецистит — диета при остром воспалении

Задача диеты — снизить нагрузку на желчный пузырь и печень, улучшить отток желчи. Через пару дней после приступа, когда болевой синдром уже не столь выражен, больной может есть:

слизистые супы из овсяной, рисовой, манной круп;

протертые каши из этих круп;

фруктовые кисели, мусы и желе.

Через несколько дней в диету включают нежирные творог и мясо, рыбу. Готовить продукты следует на пару или отваривать. Перед подачей больному — перетереть и убедиться, что блюдо теплое. Холодные и горячие продукты могут вызвать приступ боли.

По словам врача-диетолога Артура Моисеенко, при воспалении желчного пузыря ухудшается усвоение жирорастворимых витаминов из пищи. Их дефицит негативно сказывается на здоровье пациента. Поэтому больным рекомендуют принимать поливитаминные комплексы, включающие витамины А, Е, D, К.

Диета при холецистите в хронической стадии

Если не придерживаться диетического питания при остром периоде, холецистит переходит в хроническую стадию. И контролировать его можно только путем постоянного соблюдения диеты. По словам врача-диетолога высшей категории Натальи Мешихиной, следует соблюдать пять правил при составлении рациона.

1. Питайтесь дробно и часто. Пищеварительной системе проще справиться с небольшим объемом пищи, поэтому переедать нельзя. Обильная еда затрудняет отток желчи и вызывает спазм желчевыводящих путей. Из-за этого после плотного обеда или ужина может возникнуть боль в области печени. А при частом переедании воспалительный процесс будет усугубляться. Суточный рацион следует разделить на пять-шесть приемов. И кушать в одно и то же время: это помогает оттоку желчи.

2. Откажитесь от опасных продуктов. К таковым для людей с холециститом относятся все блюда, содержащие много соли, специй и пряностей. Нельзя есть копченую, маринованную пищу. Под запретом жареная еда. Навредят пораженной пищеварительной системе алкоголь и напитки, содержащие кофеин (чай, кофе, энергетики). Особенно вредны напитки с углекислым газом — они раздражают пищеварительный тракт. Поэтому от газировок, даже газированной минеральной воды, необходимо отказаться. Из овощей запрещены репа, редька, редис, а также привычные и полезные для большинства лук и чеснок. Они богаты эфирными маслами, которые могут вызвать спазм желчевыводящих путей. Не рекомендованы щавель и шпинат: в них содержится щавелевая кислота, провоцирующая образование камней. И сладости на основе теста, маргарина, с жирным кремом.

3. Не забывайте о жирах. Считается, что раз поражен желчный пузырь, от жирной пищи нужно отказаться. Это ошибка, так как без жиров желчь лишается «работы» в организме. И ее отток ухудшается. Употреблять жиры нужно, но правильные. В сутки нужно съедать не менее 110 граммов жиров, из которых половина — растительные (подсолнечное, оливковое масло), а другая половина — животные (рекомендовано сливочное масло, яичный желток).

4. Ешьте овощи и фрукты. Они помогают организму вырабатывать желчь и разжижают ее. Включайте в рацион помидоры, кабачки, цветную капусту. И употребляйте их в свежем виде — в салатах, заправленных растительным маслом. Из фруктов выбирайте виноград, яблоки, чернослив. Не забывайте о ягодах — клубнике, арбузах.

5. Используйте щадящие техники обработки продуктов. Важно сохранить как можно больше полезных веществ в пище. Поэтому продукты нужно запекать, тушить, готовить на пару.

В рационе человека, страдающего холециститом, должны быть яйца, пшеничные отруби (их можно покупать в виде диетических добавок). Важно употребление белковых продуктов — нежирной говядины, курицы, кролика, рыбы. Включайте в меню кисломолочные продукты (ряженку, творог, кефир), чтобы поддержать работу пищеварительного тракта. Готовьте супы из овощей и круп.

Щадящая диета помогает правильной работе пищеварительной системы при холецистите. Она защищает от приступов боли, снижает риск осложнений болезни. И обеспечивает организм комплексом необходимых питательных нутриентов.