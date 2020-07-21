Жители украинского села превратили памятник Ленину в болгарского колониста

Киев, 21 июля. В селе Железнодорожное Одесской области памятник Владимиру Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Об этом рассказал активист проекта «Декоммунизация.Украина» Вадим Поздняков. Он опубликовал пост в Facebook.

Поздняков выложил фотографию, на которой видно, что Ленина облачили в национальный болгарский костюм. В руку памятника вложили виноградную лозу. Но, несмотря на изменения в скульптуре, все равно узнается советский государственный деятель.

Поздняков подчеркнул, что на Украине осталось лишь два памятника «вождю пролетариата» — в селах Калчева и Городнее Одесской области.

В мае 2015 года на территории страны начал действовать закон о декоммунизации. В его рамках украинское руководство пытается отказаться от «советского» прошлого и всего, что напоминает о связях Украины и России. В стране переименован ряд отдельных улиц и целых городов. Институт национальной памяти Украины подготовил список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации».

С июня 2017 года в стране запрещено использование георгиевских лент. Их публичная демонстрация наказывается крупными штрафами и административным арестом. Ранее на Украине составили 13 административных протоколов за использование георгиевских ленточек. Украинская полиция также возбудила пять уголовных дел за изготовление и демонстрацию запрещенной на Украине символики.

Прикрываясь законом о декоммунизации, украинские радикалы регулярно оскверняют и сносят памятники советским войнам, освободившим народ от фашистских захватчиков. Так, украинские дайверы утопили бюст Владимира Ленина в Новониколаевском карьере.