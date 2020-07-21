В «Автодоре» назвали стоимость проезда по трассе М12 «Москва-Казань»

Москва, 21 июля. Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко назвал стоимость проезда по новой скоростной платной автотрассе М12 «Москва-Казань».

«Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легковой [машины] в районе 2,5 рубля за километр будет стоить», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, проезд по всей трассе при этом обойдется автомобилистам примерно в 1600 рублей, поскольку ее протяженность составляет практически 800 км (794).

M12 позволит преодолеть расстояние от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что дорога даст значительный мультипликативный эффект для развития прилегающих территорий.

Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году. Такую задачу поставил глава российского правительства Михаил Мишустин. Он также поручил до 10 сентября провести конкурсные процедуры для каждого этапа проектирования и строительства. На последнее будет выделено 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния.

Трасса «Москва-Казань» входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры страны до 2024 года. Стоимость проекта оценивается в 730 миллиардов рублей вместе с обходом Тольятти с мостом через Волгу.

Ранее Петушенко сообщал, что «Автодор» планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час. В госкомпании уверены, что «такая великая страна», как Россия, имеет право на дороги с таким движением.