Косачев: Подчинение санкциям США по СП-2 станет поражением для Европы

Подчинение стран ЕС американским санкциям по проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» станет колоссальным поражением для Европы. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей.
Ранее американские конгрессмены поддержали ужесточение санкций против российских проектов: Палата представителей единогласно одобрила внесение соответствующей поправки в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, он начнется с 1 октября. Речь в документе идет о введении ограничений в адрес иностранных лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Председатель комитета Совфеда России по международным делам Константин Косачев отметил, что Россия отрицательно относится к ужесточению санкций со стороны США.
«Данное решение очевидно противоречит и международному праву, и международным обязательствам США, которые подписывались под всеми глобальными договоренностями о свободе торговли и невмешательстве в дела других стран, которые не касаются Соединенных Штатов. В данном случае американцы преследуют собственные коммерческие интересы: пытаются таким образом устранить конкурентов на европейском рынке газа. Но сейчас они уже затрагивают не только интересы России как поставщика газа, но и интересы европейских партнеров России как конечных потребителей этого газа», — сказал Константин Косачев в комментарии ФАН.
Проект «Северный поток — 2» подразумевает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. США лоббируют продажу своего СПГ на европейском рынке, а потому препятствуют реализации проекта. В конце прошлого года Вашингтон уже ввел санкции против компаний, ведущих прокладку газопровода.
«Если российско-американские отношения уже не оставляют никаких сомнений в том, что эта практика США не принимается Россией, то американо-европейские отношения еще требуют в этом смысле прояснения. Сейчас будет очень любопытно посмотреть на реакцию именно европейских стран — членов Европейского союза, которые таким образом оказываются под действием неправовых экстерриториальных американских санкций», — сказал Константин Косачев.
Германские парламентарии ранее обратились к американским конгрессменам с призывом отказаться от санкций в адрес «Северного потока — 2». Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что Европа должна определять свою политику без вмешательства посторонних. Сенатор Косачев считает, что реакция ЕС на решение Вашингтона об ужесточении санкций будет решающей для Европы.
«Если они, повозмущавшись в публичной плоскости, на практике смолчат и подчинятся действиям этих санкций, если европейские компании начнут потихонечку выходить из соответствующих проектов — это будет колоссальным поражением Европы и тех принципов свободы рынка, свободы конкуренции и невмешательства. Если же они проявят характер и настоят, что их интересы в этих проектах не должны быть сферой воздействия американских санкций, тогда, я надеюсь, мир все-таки устоит и не поддастся одностороннему американскому давлению. Поэтому ближайшее время будет в этом смысле очень показательно», — предрек Константин Косачев.