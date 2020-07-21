Косачев: Подчинение санкциям США по СП-2 станет поражением для Европы

Подчинение стран ЕС американским санкциям по проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» станет колоссальным поражением для Европы. Об этом заявил сенатор Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее американские конгрессмены поддержали ужесточение санкций против российских проектов: Палата представителей единогласно одобрила внесение соответствующей поправки в проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, он начнется с 1 октября. Речь в документе идет о введении ограничений в адрес иностранных лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Председатель комитета Совфеда России по международным делам Константин Косачев отметил, что Россия отрицательно относится к ужесточению санкций со стороны США.

«Данное решение очевидно противоречит и международному праву, и международным обязательствам США, которые подписывались под всеми глобальными договоренностями о свободе торговли и невмешательстве в дела других стран, которые не касаются Соединенных Штатов. В данном случае американцы преследуют собственные коммерческие интересы: пытаются таким образом устранить конкурентов на европейском рынке газа. Но сейчас они уже затрагивают не только интересы России как поставщика газа, но и интересы европейских партнеров России как конечных потребителей этого газа», — сказал Константин Косачев в комментарии ФАН.

Проект «Северный поток — 2» подразумевает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. США лоббируют продажу своего СПГ на европейском рынке, а потому препятствуют реализации проекта. В конце прошлого года Вашингтон уже ввел санкции против компаний, ведущих прокладку газопровода.

«Если российско-американские отношения уже не оставляют никаких сомнений в том, что эта практика США не принимается Россией, то американо-европейские отношения еще требуют в этом смысле прояснения. Сейчас будет очень любопытно посмотреть на реакцию именно европейских стран — членов Европейского союза, которые таким образом оказываются под действием неправовых экстерриториальных американских санкций», — сказал Константин Косачев.

Германские парламентарии ранее обратились к американским конгрессменам с призывом отказаться от санкций в адрес «Северного потока — 2». Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, подчеркнул, что Европа должна определять свою политику без вмешательства посторонних. Сенатор Косачев считает, что реакция ЕС на решение Вашингтона об ужесточении санкций будет решающей для Европы.