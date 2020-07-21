Учительница русского языка раскритиковала Ивлееву за ошибки в речи

Москва, 21 июля. Учительница русского языка Татьяна Гартман записала видео, в котором разобрала речевые ошибки блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Она уличила ее в безграмотности.

Как говорится в ролике на YouTube-канале «Училка vs ТВ», звезда неправильно ставит ударение в слове «исчерпать». Гратман уточнила, что оно должно падать на второй слог, как и в слове «включенный». Также Ивлеева неправильно обозначает единственное число: слово «тапки» в единственном числе звучит как «тапка», а не «тапок».

Гартман напомнила, что слово «крайний», которое употребляет Ивлеева вместо слова «последний», не соответствует литературной норме.

«Многие избегают слова последний по двум причинам. Во-первых, у слова «последний» есть негативное значение — низший в ряду подобных, например, «последний негодяй» или «ругать последними словами»», — подчеркнула учительница.

Второй причиной являются суеверия.

Ранее российский певец Николай Басков подарил раковину матери блогера и телеведущей Насти Ивлеевой Наталье. Ролик, на котором шоумен пристыдил звезду Instagram, разошелся в соцсетях.

Подписчики Насти Ивлеевой возмутились спартанскими жилищными условиями ее матери. Блогер сама показала крохотную квартиру Натальи. Больше всего поклонников блогера удивило то, что у матери зарабатывающей миллионы инстадивы даже нет раковины в ванной.

Помогли женщине звездные друзья Ивлеевой. Николай Басков сообщил фанатам блогера, что решил проблему Натальи, купив ей раковину.