Москва, 21 июля. Банки в России ужесточили выдачу кредитных карт, доля одобренных заявок по ним в мае упала до 31%. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

По словам специалистов, в мае 2019 года российские банки выдали кредитные карты по 38% обращений.

Как полагает генеральный директор бюро Олег Лагуткин, количество одобренных заявок сократилось из-за снижения спроса граждан на заемные средства. Причиной может быть также ужесточение политики кредитными организациями для того, чтобы сохранить приемлемый уровень риска.

В итоге, банки в мае выдали лишь 316,7 тысячи кредитных карт, что меньше прошлогоднего уровня в 2,1 раза. Сократился и общий объем лимитов по ним. Лагуткин ожидает, что банки в будущем все же нарастят выдачи.

В бюро ранее рассказывали, что поток обращений россиян за новыми ссудами летом восстановился до январского уровня. Например, в марте 2020 года российские банки выдали рекордный объем розничных кредитов. Наибольшим спросом пользовались необеспеченные кредиты и ипотека. Самыми дисциплинированными плательщиками по займам в России оказались сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя.