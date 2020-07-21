Астролог Ваганова рассказала, чего не следует делать до конца недели

22 и 24 июля могут стать неблагоприятными днями; в эти дни не нужно принимать необдуманных решений, необходимо сохранять баланс. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала астролог Яна Ваганова.

21 июля, вторник

По словам Вагановой, это день Марса и созвездий Пушья и Ашлеша, Луна растет.

«Интуитивный день. От первого лунного дня может зависеть успех всего месяца, поэтому пребывайте в позитиве и планируйте ближайшее будущее. Не слишком увлекайтесь работой, оставьте время на себя, позаботьтесь о своих близких, встретьтесь с друзьями. Разумный подход во всем — вот чего следует придерживаться сегодня», — пояснила Ваганова.

22 июля, среда

Это день Меркурия и созвездий Ашлеша и Магха, Луна растет.

По словам Вагановой, это крайне неблагоприятный день. Мир будет испытывать ваше терпение на прочность. Ссоры и конфликты в среду противопоказаны, необходимо сохранять баланс в отношениях.

Могут быть ситуации, связанные с хитростью или тайной, высокий риск отравлений, конфликтов, проблемы из-за жидкостей, в том числе из-за алкоголя.

23 июля, четверг

Это день Юпитера и созвездий Магха и Пурва-Пхалгуни, Луна растет.

«Энергия дня способствует расслаблению и веселью, когда совсем не хочется работать, а лучше провести время в приятной компании. Однако сегодня вы готовы потратить больше, чем нужно, не делайте долгов. Благоприятны физические нагрузки и быстрота в принятии решений. Не советую начинать что-то новое — сегодня день «пустые руки», — рассказала Ваганова.

24 июля, пятница

Это день Венеры и созвездий Пурва-Пхалгуни и Уттара-Пхалгуни, Луна растет.

По словам астролога, это неблагоприятный день, когда лучше отложить дела, провести время с семьей, заняться уборкой. Духовные практики в этот день помогут очистить ваше сознание. Голодание не приветствуется, животная пища не рекомендуется. Удача придет от участия в благотворительной деятельности или работе на общественных началах.

25 июля, суббота

Это день Сатурна и созвездий Уттара-Пхалгуни и Хаста, Луна растет.

«Благоприятный день. Займитесь сегодня физической активностью, ручным трудом, творчеством, хобби, совершите недалекие поездки — главное, не переусердствуйте. Торговля и покупки будут весьма успешными. Удача придет от профилактики здоровья: полезно посетить баню, сауну, попить травяные чаи, сходить к врачу. Не нужно строить далеко идущие планы или начинать новые дела», — обратила внимание Ваганова.

26 июля, воскресенье.

Это день Солнца и созвездий Хаста и Читра, Луна растет.

По мнению астролога, это благоприятный день. В этот день природа откликается на каждое, даже случайно брошенное слово. Рекомендуется быть сдержаннее в проявлении своих негативных эмоций.

«Молитва и доброе пожелание очень быстро будут услышаны. Сегодня успех там, где справедливость, долгосрочных дел лучше не начинать», — заключила Ваганова.

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