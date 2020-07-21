Киев, 21 июля. Черное и Азовское моря являются зоной влияния России, признал командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

«Корабли Черноморского флота постоянно пребывают в производственных районах, а именно в районах добычи газа. Также в Азовском море находятся корабли ФСБ России, и военные корабли осуществляют контроль судоходства в Керченском проливе», — добавил он.

Неижпапа констатировал, что антироссийские санкции, введенные Европейским союзом и США, «не имеют успеха».

Власти Украины неоднократно заявляли об «угрозе» со стороны России в Азовском и Черном морях. Киев считает необходимым противостоять действиям российской стороны, которая, стоит отметить, поступает в рамках норм международного права. По словам экспертов, заявление об «угрозе» со стороны Киева является лишь попыткой сформировать отношение к России как к агрессору.

Тот же Неижпапа не раз называл Россию «главным врагом», с которым Киеву нужно бороться с помощью технологий и качества подготовки военных.

В комментарии Федеральному агентству новостей военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец недавно напомнил, что Черноморский флот имеет очень мощные системы противоракетной и противовоздушной обороны, а поэтому в условиях боевых действий не станет сидеть и ждать, пока украинские ракеты «шлепнутся об палубу кораблей».