Москва, 21 июля. Еврокомиссия выделила 4 млн евро на борьбу с российской «дезинформацией». Об этом стало известно из ответа Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на запрос польского евродепутата Анны Фотыги.

В документе говорится, что в феврале в рамках Европейской службы внешних связей была создана постоянная структур — Второй отдел стратегических коммуникаций, — охватывающая рабочие группы и информационно-аналитический блок.

В целом на борьбу с «дезинформацией» этому подразделению выделено 6 млн евро, 4 млн из которых предназначаются для борьбы конкретно с российской «дезинформацией».

«В 2020 году бюджет, выделенный для оперативных рабочих групп на борьбу с дезинформацией, составил €6 млн. Эта сумма включает 4 млн для подготовительных мероприятий, предложенных Европарламентом для работы по российским и прокремлевским источникам дезинформации в приоритетных регионах: странах «Восточного партнерства», Ближнего Востока и Северной Африки, а также Западных Балкан», — приводит RT фрагмент ответа Борреля.

В декабре в Европейском парламенте представили предложения по резолюции, в которой Россия рассматривалась в качестве «главного источника гибридных и обычных угроз безопасности». В документе отмечалось, в частности, что Москва якобы проводила кампании по дезинформации и предпринимала попытки дестабилизировать ситуацию в ряде государств.

Российскую сторону в последние годы часто обвиняли во «вмешательстве» во внутренние дела других стран, но официальные лица РФ неоднократно подчеркивали, что подобные заявления бездоказательны и не имеют ничего общего с реальностью.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы других государств.

В начале июня ЕК обвинила РФ и КНР в «дезинформационных кампаниях» по отношению к странам Евросоюза во время пандемии, заявив, что якобы государства «участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что эти обвинения не подкрепляются фактами, и данные заявления о Москве и Пекине являются частью информационной войны против двух государств.

Накануне стало известно, что ЕК выделила грант на 56,2 млн рублей на проект We act для поддержки медиасети НКО-иноагентов в России.