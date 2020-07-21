В ОП России предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Москва, 21 июля. Единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей предложили ввести в России как меру поддержки пожилых граждан в период пандемии коронавируса. С соответствующей инициативой обратился к главе правительства Михаилу Мишустину член Общественной палаты Султан Хамзаев.

Он объяснил, что пенсионеры, оказавшиеся в связи с распространением инфекции в особой «группе риска», столкнулись с непредвиденными тратами на лекарственные препараты. Хамзаев заметил, что у многих пожилых людей нет дополнительных источников дохода, а только госпомощь.

«Прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тысяч рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», — указал член ОП РФ в письме премьер-министру.

Напомним, что 1 августа произойдет повышение выплат для работающих пенсионеров, а также граждан, которые получают накопительную пенсию или являются участниками программы софинансирования.

Кроме того, запланирована индексация пенсий на уровне около 6% в течение трех лет (2021-2023 год). Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), средняя пенсия граждан в 2023 году достигнет 19 283 рубля.