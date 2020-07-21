Силуанов отреагировал на слухи о хакерах, работающих на правительство РФ

Москва, 21 июля. Российское правительство не пользуется услугами хакеров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он выразил уверенность в том, что ложные подозрения в этом не смогут негативно повлиять на российскую экономику.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании уточнил, что якобы США и Канада работают над выявлением хакерских атак. По мнению западных специалистов, подобные атаки были совершены на фармацевтические компании и ученых.

Как передает телеканал CNBC, Силуанов подчеркнул, что российское правительство не прибегает к помощи хакеров.

«Нет никаких хакеров, работающих на российское правительство, поэтому наше правительство не принимает во внимание никакие действия хакеров и не координирует их», — добавил он.

Ранее глава британского МИД Доминик Рааб обвинил российские спецслужбы в якобы причастности к кибератакам на западные страны для кражи данных о разработке данных по вакцине от коронавируса. Никаких доказательств этому Рааб ожидаемо не привел.

Министр добавил, что Лондон вместе со своими союзниками (США и Канадой) будет добиваться, чтобы Москва была привлечена к ответственности. Ранее о том, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19, заявили в Национальном центре кибербезопасности Британии.

17 июля эти обвинения уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отверг их, заявив, что Москва не имеет к этой ситуации никакого отношения.